Copa do Mundo: veja todas as capas dos álbuns de figurinhas desde 1970

Os apaixonados por futebol já se preparam para preencher mais um álbum de figurinhas da Copa do Mundo. É o momento de comprar pacotes, consultar listas ou aplicativos com os cromos que faltam, participar de grupos de trocas e disputar jogos de bafo. A empresa Panini comercializa os álbuns dos mundiais desde 1970, quando o Brasil foi tricampeão no México.

As figurinhas adesivas ampliaram a interação e o envolvimento dos torcedores com a competição. A editora italiana, com licenciamento da Fifa, apresentou jogadores icônicos como Pelé, Gerd Müller, Bobby Moore e Giacinto Facchetti. O torneio do México também foi marcado pela introdução das transmissões de televisão em cores.

A Copa do México teve a participação de 16 seleções: Alemanha Ocidental, Bélgica, Brasil, Bulgária, Tchecoslováquia, El Salvador, Inglaterra, Israel, Itália, Marrocos, México, Peru, Romênia, Suécia, União Soviética e Uruguai.

Com o tempo, o torneio ganhou mais participantes. Em 2026, serão 48 seleções, portanto, serão mais figurinhas para comprar e colecionar.

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Em seu perfil no Instagram (@panini_sport_brasil), a Panini publicou fotos das capas de todos os álbuns entre 1970 e 2022. É nostalgia pura, reunindo lembranças de várias gerações: avós, pais e netos.

Copa de 2026

A Panini disponibilizou, a partir desta quarta-feira (1º), a pré-venda do álbum da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, nos Estados Unidos e no México. O lançamento ocorrerá em 1º de maio. Serão 112 páginas e 980 cromos, quase 300 a mais do que na edição de 2022.

Edição oficial do álbum da Copa de 2026. Panini / Divulgação

No site da Panini, é possível comprar o álbum em quatro versões: brochura (R$ 24,90), capa dura (R$ 74,90), capa dura prateada/dourada (R$ 79,90) e box luva premium taça (R$ 359,90). Cada envelope terá sete figurinhas e custará R$ 7. Durante a pré-venda, no site oficial, só é possível comprar pacotes em conjunto.

Copa de 1950

Antes da parceria da Panini com a Fifa, firmada em 1970, torcedores já colecionavam cromos produzidos por outras empresas. Em 1950, no Brasil, a fábrica de balas A Americana, de São Paulo, vendia o doce com figurinhas. Os torcedores colavam as imagens dos jogadores no álbum Balas Futebol.

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