Construído a partir de 1857 em Porto Alegre, a história do "Forte Apache"

Com sua destacada cor rosa, o Palácio do Ministério Público fica junto à Praça da Matriz, em Porto Alegre. O prédio é uma das mais antigas edificações do Centro Histórico. Construído entre 1857 e 1871, ficou conhecido popularmente como Forte Apache. Em mais de um século e meio, abrigou vários órgãos públicos e foi palco de momentos importantes da história do Estado.
A historiadora Cíntia Vieira Souto, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, enviou o resgate histórico ao Almanaque Gaúcho. A pedra fundamental da obra foi lançada em 7 de setembro de 1857. O plano original era transferir para o palácio a Assembleia Legislativa, o que não ocorreu. Inicialmente, abrigou a Repartição das Obras Públicas, a Estação Telegráfica, o Comando de Armas da Província e o Quartel do Comando da Polícia Provincial. Com a proclamação da República, recebeu a Secretaria e a Diretoria das Obras Públicas.
Era conhecido como Edifício das Obras Públicas ou Edifício da Secretaria de Obras Públicas. Em 1895, foi realizada uma obra que acrescentou um andar e deixou o prédio com apenas um torreão, em vez de dois.
Entre 1896 e 1910, devido à demolição do Palácio de Barro para a construção do Palácio Piratini, a sede do governo do Estado funcionou provisoriamente no prédio. Em função desse uso, passou a ser chamado de Palácio Provisório. No local, governaram Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros e Carlos Barbosa Gonçalves.
Em 1906, foi construído o prédio em estilo eclético na Rua Jerônimo Coelho, destinado às cocheiras do Palácio Provisório. O governo do Estado deixou o local, em 1910, quando passou para o prédio construído na esquina das ruas General Auto com Duque de Caxias. A Secretaria do Interior permaneceu no palácio. Ao longo do tempo, outros órgãos ocuparam o prédio.
Depois de restaurado, o Palácio do Ministério Público foi inaugurado em 2002. No local, funcionam o Memorial do Ministério Público, a Assessoria de Gestão e Valorização de Pessoas, a Unidade de Pertencimento, Resolutividade e Autocomposição e o Programa Acolhe MP.
O apelido
Não é claro o motivo do apelido Forte Apache, nem quando surgiu. Considerando o torreão do prédio, é possível uma relação com o brinquedo Forte Apache, lançado nos Estados Unidos nos anos 1950.
Ilustre hóspede
Um dos pontos altos da história do Palácio Provisório foi a passagem do presidente da República Affonso Penna em agosto de 1906. O prédio hospedou o ilustre visitante e sua comitiva. Apenas o térreo manteve, naqueles dias, o expediente do governo.
Observatório Meteorológico
O Observatório Meteorológico do Estado foi instalado no prédio em 1º de julho de 1892, sob a direção de Affonso Hebert. O órgão foi responsável pelo serviço de hora certa. Em 3 de outubro de 1892, um balão no alto do prédio passou a indicar o horário.
O jornal A Federação noticiou que, no torreão norte, ficava "uma haste, na qual subirá, cinco minutos antes do meio-dia, um balão e, ao meio-dia preciso, tempo médio, descerá rapidamente, momento em que deverão ser acertados os relógios". A Igreja Matriz também podia tocar o sino com precisão.
Em 1912, o Instituto Astronômico e Meteorológico, vinculado à Escola de Engenharia, passou a oferecer um moderno sistema de luz vermelha sobre prédios para informar a hora certa. O observatório do Forte Apache foi desativado.