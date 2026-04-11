Com churrasco e passeio no Planetário, uma visita de astronautas a Porto Alegre

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Os astronautas norte-americanos James "Jim" Lovell e Donald "Deke" Slayton chegaram a Porto Alegre em 19 de outubro de 1972. Por três dias, a dupla da Nasa percorreu a cidade. Lovell era recordista de permanência no espaço em missões, e Slayton coordenava as atividades dos colegas após ser afastado de voos por um problema cardíaco. Eles viajavam acompanhados das esposas, Marilyn e Marjorie.

Com quase duas horas de atraso, vindos de Buenos Aires, desembarcaram no Aeroporto Salgado Filho. Na chegada, Lovell brincou com o atraso do voo comercial: “A grande diferença em viajar para a Lua é que, naquelas viagens, a gente chega sempre no horário”.

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O grupo foi recepcionado por autoridades consulares e levado ao Hotel Everest. No saguão, ocorreu um encontro inusitado com o jogador Jairzinho, o "Furacão" da Copa de 1970, que estava na cidade com o Botafogo para um jogo contra o Inter. Sem falar inglês, o craque limitou-se a sorrir e dizer “OK”, enquanto Lovell gesticulava, chutando uma bola imaginária para se referir ao “soccer”.

A agenda foi intensa e incluiu visitas à Prefeitura de Porto Alegre e ao Palácio Piratini. Lovell elogiou a cidade: “Eu só conhecia a cidade lá do ar; aqui de baixo é mais bonita”.

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O governador Euclides Triches os presenteou com dois jogos de chimarrão trabalhados em ouro e prata. As esposas dos astronautas visitaram a primeira-dama, Neda Ungaretti Triches, na ala residencial.

No Planetário da UFRGS, os visitantes deixaram suas assinaturas gravadas em uma laje de concreto e realizaram palestras para estudantes. Slayton, demonstrando que o sonho espacial continuava vivo apesar de sua condição de saúde, afirmou: “Nem que demore 30 anos, eu ainda piso na Lua”. Para encerrar a passagem pela cidade, não faltou o tradicional churrasco gaúcho, servido na Churrascaria Santa Tereza.

Após liberação médica, Slayton (1924–1993) finalmente foi ao espaço em 1975, na missão Apollo-Soyuz, que marcou encontro em órbita entre soviéticos e norte-americanos. Ele nunca realizou o sonho de pisar na Lua.