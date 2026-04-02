Bloquinhos de madeira, mesa de futebol de botão e outros clássicos: a história da maior fábrica de brinquedos do RS

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Clássicos bloquinhos de madeira foram criados em 1956. Divulgação / Xalingo Brinquedos

Os brinquedos da Xalingo fizeram parte da infância de gerações de brasileiros. A indústria gaúcha produz os tradicionais bloquinhos de madeira (Brincando de Engenheiro), as mesas de futebol de botão (Xalingão) e outros clássicos, como o jogo de xadrez. Em crise financeira, a empresa entrou recentemente com pedido de recuperação judicial.

Em Santa Cruz do Sul, em 1947, os irmãos Xavier e Lindolfo Braunger, juntamente com Erna e Rolf Loewenhaupt e Léo Kreether, fundaram a Xavier e Braunger & Cia Ltda. Inicialmente, a pequena indústria se dedicava apenas à manufatura de madeira, com a produção de utensílios domésticos e escolares.

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Em 1959, o médico Ingo Ebert ingressou na sociedade. O nome da empresa foi alterado, em 1961, para Xalingo, junção dos nomes dos três sócios: Xavier, Lindolfo e Ingo. Posteriormente, Ingo comprou a parte dos outros dois sócios.

A empresa passou a trabalhar também com a transformação de plástico em 1968. A linha de produção não parou de crescer. Maior fábrica de brinquedos do Rio Grande do Sul, a Xalingo chegou a ter mais de 650 produtos no catálogo. Além de seus itens tradicionais, licenciou grandes marcas, incluindo personagens como Mickey, Batman, Barbie e Harry Potter. Em função da retração do mercado, atualmente são cerca de 400 itens, desde pequenas peças de madeira até grandes playgrounds.

Clássicos bloquinhos

Com o nome Construtor, o clássico brinquedo de bloquinhos de madeira foi criado em 1956. A ideia foi de Norma Laura Baumhardt Minatto, esposa de Ingo Ebert. Pintando à mão, ela produziu os primeiros em casa. Falecida em 2013, Norma era conhecida por suas habilidades artísticas. Inicialmente, os bloquinhos foram feitos apenas para que os filhos brincassem.

Norma (à direita) apresentando os brinquedos em uma feira. Divulgação / Xalingo Brinquedos

Mais tarde, os blocos coloridos para montar, que estimulam a criatividade das crianças, entraram na linha de produção da fábrica. O brinquedo de madeira já foi exportado para quase todos os países da América do Sul, de forma mais contínua para Argentina, Uruguai e Paraguai.

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Depois de ficar viúva, Norma liderou a empresa com o segundo marido, Décio Fioravante Minatto, que permaneceu na presidência até 2020. Hoje, a Xalingo é comandada pelos irmãos Rodrigo Ebert Harsteln e Paula Ebert Harsteln, netos de Norma.