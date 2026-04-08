Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Balas, cigarros, salgadinhos e chicletes: a história das figurinhas de Copa do Mundo

Livro resgata curiosidades das coleções lançadas no Brasil desde 1934

Leandro Staudt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS