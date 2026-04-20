"Baixinho, de olhar austero e personalidade forte": padre que contribuiu para o desenvolvimento do Vale do Paranhana

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O padre alemão Georg Anneken deixou importante legado, além da atuação religiosa, no desenvolvimento social e econômico de Rolante, no Vale do Paranhana. Em 28 de outubro de 1923, o missionário liderou a fundação da Caixa Rural União Popular, atual Sicredi Caminho das Águas, uma das oito cooperativas de crédito brasileiras centenárias.

O historiador Rodrigo Trespach enviou ao Almanaque Gaúcho o perfil do religioso, que nasceu há 140 anos, em 21 de abril de 1886, em Pehmertange, uma pequena localidade de Friesoythe, no norte da Alemanha. Padre Jorge, como era conhecido no Brasil, foi o nono dos dez filhos de Rudolf Anneken e Margaretha Eilers, pequenos produtores rurais.

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Desde cedo, o menino demonstrou vocação para a vida religiosa. Costumava brincar reunindo as ovelhas da fazenda da família para fazer sermões e orações. Em 1903, aos 17 anos, entrou para a Congregação dos Missionários da Sagrada Família, na Holanda.

Fundada pelo padre Jean Berthier, a congregação tinha o objetivo de formar missionários entre jovens pobres que haviam passado da idade exigida pela Igreja para os estudos preparatórios. Anneken fez os primeiros votos em 1906 e, cinco anos mais tarde, foi ordenado padre.

Depois de atuar em algumas cidades alemãs durante a Primeira Guerra Mundial, o missionário foi enviado ao Brasil. A bordo do vapor holandês Frísia, desembarcou em Recife em 1920. Passou pelo Rio Grande do Norte e por Mato Grosso do Sul antes de chegar a Rolante.

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O padre assumiu a Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição em 1923. Oito meses após chegar à cidade, fundou a cooperativa de crédito no modelo Raiffeisen, difundido no Estado pelo padre Theodor Amstad, com microcrédito voltado ao público rural. Em 1929, Anneken também promoveu a criação da Escola da Sagrada Família, de ensino primário e bilíngue, outro legado importante na história da região.

— Baixinho, de olhar austero e personalidade forte, Anneken era ativo, determinado e incansável. Os óculos de armação grossa e a charrete aranha, com a qual percorria grandes distâncias, eram sua marca — descreve Trespach.

Além do Vale do Paranhana, atuou na Fronteira Oeste, no Planalto Médio, no Litoral Norte e também no oeste catarinense. Em 1952, assumiu a paróquia de Rolante pela quarta e última vez. Morreu na cidade, aos 68 anos, em 3 de janeiro de 1954, após complicações decorrentes de uma cirurgia.

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No ano passado, a Sicredi Caminho das Águas inaugurou o Memorial Anneken (Av. Cel. João Linck, 749, Rolante), que preserva a história do padre e da região. A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.