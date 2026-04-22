A avenida de Porto Alegre que teve o nome trocado para homenagear ex-presidente dos EUA

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A Avenida Presidente Franklin Roosevelt é um importante ponto comercial e residencial dos bairros São Geraldo e Navegantes, em Porto Alegre. Por décadas, foi uma movimentada área da zona industrial da cidade. No passado, teve outro nome: Avenida Eduardo.

No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco resgatou a história do logradouro do 4º Distrito. Ela foi aberta em 1890, em terrenos de Eduardo de Azevedo e Souza Filho (1847–1914), origem do nome da via. Grande proprietário de terras na região, Eduardo foi cofundador da Cia. Territorial Porto-Alegrense, responsável pelo loteamento de extensa área dos bairros São Geraldo e Navegantes em 1895.

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Em levantamento realizado em 1892, ficava clara a baixa ocupação da região: apenas 10 prédios térreos na avenida. Em censo de 1910, já foram contados 411 moradores em 74 prédios. Inicialmente, ela começava na Rua Dr. João Inácio. A via foi prolongada até a Avenida Sertório no final dos anos 1920.

A Avenida Eduardo tornou-se centro social e comercial da região, que concentrava as grandes indústrias da cidade. Em 1912, já estava em atividade um cinema, o Força e Luz, posteriormente substituído pelo Thalia (Talia). A linha de bonde passava pelo local, também conhecido pelos carnavais.

Um belo prédio, ainda preservado na avenida, pertenceu à Sociedade Gondoleiros. Outro ponto importante foi o Estádio Tiradentes, do Renner, que ficava na esquina com a Avenida Sertório.

Clássico prédio onde ficava a Sociedade Gondoleiros. Leandro Staudt / Agencia RBS

Por decreto de 9 de maio de 1945, Egídio Costa, prefeito interino de Porto Alegre, alterou o nome para homenagear Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos entre 1933 e 12 de abril de 1945, quando faleceu. Pouco tempo depois da morte, os países aliados obtiveram a vitória na Segunda Guerra Mundial.