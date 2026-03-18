Zaffari do Menino Deus: quem foi o empresário que morou no casarão do supermercado

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O bonito casarão do supermercado Zaffari, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, pertenceu à família de um rico imigrante português. Em 1901, após prosperar nos negócios, Antonio Francisco de Castro inaugurou uma confortável residência na chácara comprada na Avenida 13 de Maio (atual Avenida Getúlio Vargas). O prédio é usado hoje para atividades internas dos funcionários da loja do Grupo Zaffari.

Quando morreu, em 12 de março de 1929, aos 68 anos, Castro carregava o título de comendador, reconhecimento por contribuições à sociedade porto-alegrense. Ele faleceu na casa da família, após breve enfermidade. O jornal A Federação publicou o obituário com detalhes sobre a trajetória do português que chegou a Porto Alegre em 1872, aos 12 anos.

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Inicialmente, trabalhou em casas comerciais da cidade. Anos depois, abriu um armazém de secos e molhados.

Castro vendeu o comércio para comprar uma fábrica de café, na Rua Riachuelo. Posteriormente, ocupou um prédio maior na Rua Voluntários da Pátria. No final da década de 1920, o comendador mantinha no local indústria de café, engenho de arroz, refinaria de açúcar e comércio de secos e molhados.

O empresário foi diretor do Banco Porto-Alegrense e do Banco Nacional do Comércio, além de atuar na importadora Companhia Aliança do Sul e na Companhia União de Seguros Marítimos e Terrestres. Presidiu ainda a Sociedade Portuguesa de Beneficência e exerceu o cargo de cônsul de Portugal em Porto Alegre.

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Casado com Cecília Vasconcellos, teve dois filhos e cinco filhas. Nos fundos da casa da família ficava um bonito jardim com lago.

Comendador, esposa e filhos no jardim da casa no início do século 20. Virgilio Calegari / Acervo Ronaldo Bastos

Quando foi construído o Zaffari do Menino Deus, em 1999 e 2000, a casa foi recuperada a partir de informações e documentos obtidos com a prefeitura de Porto Alegre e descendentes dos antigos proprietários. O trabalho incluiu a reconstrução de portas, janelas, grades de ferro, fachadas externas, molduras, esculturas e balcões, entre outros elementos, redesenhando detalhes já danificados, o que permitiu resgatar a identidade da construção. Também foi instalado novo telhado, com telhas de barro da época, e substituído todo o piso interno.

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