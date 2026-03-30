Substituto da gasolina, o combustível inventado no RS na década de 1940

A escassez de combustíveis durante a Segunda Guerra Mundial exigiu criatividade para manter veículos em movimento. Com produção limitada nas refinarias Ipiranga, no Rio Grande do Sul, e Matarazzo, em São Paulo, o Brasil dependia de importações realizadas por Esso, Shell e Texaco. Em busca de alternativas, surgiram, em 1942, notícias sobre um novo combustível produzido em São Leopoldo: o Manol.
Em 22 de setembro, a Agência Nacional informou à imprensa o uso do Manol em uma viagem de ônibus entre Caxias do Sul e Porto Alegre. O trajeto foi percorrido sem imprevistos, “provando mais uma vez a eficiência do combustível inventado pelo major Hermogenio Peixoto”. A fábrica no Vale do Sinos produzia cerca de 30 mil litros por dia.
O que era o Manol? O jornal caxiense A Época publicou, em 22 de agosto, que o major do Exército havia desenvolvido um “carburante que serve para impulsionar motores a explosão, substituindo a gasolina, podendo ser usado misturado com ela, na proporção que se quiser, sem necessidade de modificação nos motores”. A principal matéria-prima era a mandioca, ou aipim, abundante no Estado. Outras pequenas indústrias, em Porto Alegre e Caxias do Sul, também estariam aptas para a produção. Em fase de estruturação, a Companhia Brasileira de Carburantes Sintéticos e Derivados S/A buscava acionistas.
Meses antes, o jornal carioca A Noite já havia noticiado que o Manol era extraído de substâncias da mandioca, mamona, arroz e milho. A capa da edição de 18 de março destacava que “as experiências deram excelentes resultados, não danificando em absoluto os motores, sendo o seu custo muitíssimo mais barato que o da gasolina”.
Em 8 de outubro, porém, a Agência Nacional trouxe uma reviravolta. O combustível, que vinha sendo usado com sucesso por carros particulares e coletivos, teve a venda suspensa por determinação da Comissão de Abastecimento Público, com apoio da Delegacia de Trânsito. A medida foi tomada enquanto se aguardava a abertura de novas fábricas, já que a escassez começava a provocar aumentos abusivos de preços.
Em 1944, o Manol voltou a aparecer na imprensa. A Companhia Industrial de Carburantes, Papéis e Artes Gráficas, com sede em São Paulo, buscava investidores para produzir o combustível “100% nacional”. Uma propaganda apresentava certificado do Instituto do Açúcar e do Álcool reconhecendo o produto.
Para demonstrar sua eficácia, um grupo de jornalistas percorreu as ruas do Rio de Janeiro em veículos abastecidos com Manol. Hermogenio Peixoto contou que havia lançado o combustível em 7 de setembro de 1942, durante desfile do Dia da Pátria na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Ele explicou que a fabricação era feita com mandioca, mamona e milho.
Por quanto tempo foi utilizado e por que não prosperou? Não encontrei as respostas.
Na tentativa de entender o biocombustível, consultei o químico industrial Marcelo Gauto, especialista em petróleo, gás e energia. Com base nas notícias da época, ele deduz que, possivelmente, misturavam o etanol - produzido a partir de mandioca e milho - ao óleo de mamona. Pondera que hoje seria impensável um motor de ciclo Otto, presente em veículos leves, operando com um combustível com as características do Manol, mas lembra que os motores daquela época eram mais flexíveis.