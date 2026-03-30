Substituto da gasolina, o combustível inventado no RS na década de 1940

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A escassez de combustíveis durante a Segunda Guerra Mundial exigiu criatividade para manter veículos em movimento. Com produção limitada nas refinarias Ipiranga, no Rio Grande do Sul, e Matarazzo, em São Paulo, o Brasil dependia de importações realizadas por Esso, Shell e Texaco. Em busca de alternativas, surgiram, em 1942, notícias sobre um novo combustível produzido em São Leopoldo: o Manol.

Em 22 de setembro, a Agência Nacional informou à imprensa o uso do Manol em uma viagem de ônibus entre Caxias do Sul e Porto Alegre. O trajeto foi percorrido sem imprevistos, “provando mais uma vez a eficiência do combustível inventado pelo major Hermogenio Peixoto”. A fábrica no Vale do Sinos produzia cerca de 30 mil litros por dia.

O que era o Manol? O jornal caxiense A Época publicou, em 22 de agosto, que o major do Exército havia desenvolvido um “carburante que serve para impulsionar motores a explosão, substituindo a gasolina, podendo ser usado misturado com ela, na proporção que se quiser, sem necessidade de modificação nos motores”. A principal matéria-prima era a mandioca, ou aipim, abundante no Estado. Outras pequenas indústrias, em Porto Alegre e Caxias do Sul, também estariam aptas para a produção. Em fase de estruturação, a Companhia Brasileira de Carburantes Sintéticos e Derivados S/A buscava acionistas.

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Meses antes, o jornal carioca A Noite já havia noticiado que o Manol era extraído de substâncias da mandioca, mamona, arroz e milho. A capa da edição de 18 de março destacava que “as experiências deram excelentes resultados, não danificando em absoluto os motores, sendo o seu custo muitíssimo mais barato que o da gasolina”.

Em 8 de outubro, porém, a Agência Nacional trouxe uma reviravolta. O combustível, que vinha sendo usado com sucesso por carros particulares e coletivos, teve a venda suspensa por determinação da Comissão de Abastecimento Público, com apoio da Delegacia de Trânsito. A medida foi tomada enquanto se aguardava a abertura de novas fábricas, já que a escassez começava a provocar aumentos abusivos de preços.

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Em 1944, o Manol voltou a aparecer na imprensa. A Companhia Industrial de Carburantes, Papéis e Artes Gráficas, com sede em São Paulo, buscava investidores para produzir o combustível “100% nacional”. Uma propaganda apresentava certificado do Instituto do Açúcar e do Álcool reconhecendo o produto.

Para demonstrar sua eficácia, um grupo de jornalistas percorreu as ruas do Rio de Janeiro em veículos abastecidos com Manol. Hermogenio Peixoto contou que havia lançado o combustível em 7 de setembro de 1942, durante desfile do Dia da Pátria na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Ele explicou que a fabricação era feita com mandioca, mamona e milho.

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Por quanto tempo foi utilizado e por que não prosperou? Não encontrei as respostas.