Realizada pela primeira vez em 1936, prova de ciclismo é retomada em Porto Alegre

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Os jornais de Porto Alegre saudaram, em 1936, a retomada do ciclismo nas ruas da capital gaúcha. Em 11 de outubro, um domingo, grande público foi ao Parque da Redenção para acompanhar a 1ª Volta da Cidade de Porto Alegre, promovida pela Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC). Com largada e chegada no local, que ainda mantinha a estrutura da Exposição do Centenário Farroupilha, o evento atraiu mais de 4 mil espectadores.

A prova principal contou com 42 ciclistas. O trajeto foi monitorado por postos de controle nos bairros Azenha, Santana, Ipanema, Teresópolis e Moinhos de Vento. A Rádio Farroupilha transmitiu a corrida, com narração do "speaker" Arildo Príncipe.

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Logo no início, o ciclista Arlindo Leite, número 18, foi atropelado por um automóvel. Apesar do acidente, a disputa seguiu sob forte entusiasmo do público. A decisão ocorreu apenas nos metros finais, quando Joaquim Oliveira, número 17, mostrou mais força e superou Gregório Sibicovski. O campeão representava a equipe Esperança, de Porto Alegre. Oliveira voltaria a ser o vitorioso em 1937.

Além da prova principal, foram realizadas corridas no interior do parque para crianças, mulheres e veteranos. Na classificação por clubes, a Sociedade Ciclista Angola, de Rio Grande, ficou em primeiro lugar.

A tradicional corrida voltou a ser realizada nas décadas seguintes. A última edição, a 50ª, ocorreu em 2006.

O retorno

Após 20 anos de pausa, a Volta de Porto Alegre retorna ao calendário do ciclismo gaúcho. A 51ª edição celebra os 90 anos da primeira prova, realizada em 1936, e também o aniversário da cidade, integrando a programação da Semana de Porto Alegre.

A competição da FGC será disputada em três etapas, nos dias 21 e 22 de março, reunindo atletas de elite e amadores.

Sábado

A primeira etapa, válida para o ranking nacional, ocorre na manhã de sábado, em Porto Alegre, e é restrita às categorias elite/sub-23 e júnior, no masculino e feminino. O percurso de 107 quilômetros começa às 8h30, no Paço Municipal, e segue até o bairro Belém Novo em ritmo controlado, com um pelotão único de cerca de 70 ciclistas, em velocidade média entre 35 km/h e 40 km/h.

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A prova contará com escolta de agentes da EPTC e batedores da Federação Gaúcha de Ciclismo, além de veículos de apoio. No Belém Novo, ocorre uma relargada na Praça do Veludo. A partir desse ponto, os atletas seguem em ritmo livre por trecho com menor fluxo de veículos, passando pela RS-118, em Itapuã (Viamão), retornando pelo Lami, subindo a Estrada do Espigão e voltando ao Belém Novo. A chegada está prevista para a partir das 11h30.

Domingo

As segunda e terceira etapas ocorrem no domingo, em Guaíba, em comemoração ao centenário do município. As provas são abertas a todas as categorias. O circuito terá 7,7 quilômetros, totalmente fechado ao trânsito.

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A segunda etapa será um contrarrelógio individual, com largadas a partir das 7h30 e intervalos de 30 segundos a 1 minuto entre os competidores. À tarde, ocorre a terceira etapa, em formato de circuito, com duas largadas: às 14h30 e às 15h30.

Vencedores

Os campeões da 51ª Volta de Porto Alegre serão definidos pelo menor tempo acumulado nas três etapas.