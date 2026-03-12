Para encontro com a turma da bisneta, ex-aluno de 100 anos volta à escola onde estudou

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O Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre, promoveu um encontro especial neste início de ano letivo. Depois de 90 anos do ingresso na escola, um ex-aluno retornou ao tradicional prédio da Avenida Independência. Frederico Luiz Behrends, de 100 anos, visitou a turma da bisneta.

Beatriz, de 3 anos, é aluna do Infantil 3, da Educação Infantil. Ela entrou neste ano na escola onde o bisavô viveu a infância e a adolescência. O encontro do centenário rosariense com a turminha foi proposto pela professora Anelise Saraiva Tubino. A equipe do colégio enviou ao Almanaque Gaúcho as fotos desse momento de reunião de gerações.

Nascido em Porto Alegre, em 15 de abril de 1925, Behrends chegou ao Rosário em 1936. Ele permaneceu na escola até a conclusão dos estudos para ingresso na faculdade. Formado em Engenharia Química, fez carreira como consultor na área de relações internacionais, ajudando empresas no comércio exterior. Casado com Adelina Reinish Behrends, já falecida, teve quatro filhos: Carlos, Paulo, Susan e Léa. Os meninos também estudaram no Rosário.

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Durante a visita, realizada em 5 de março, o ex-aluno recebeu do diretor-geral da escola, Maurício Erthal, duas placas comemorativas. A primeira reúne a página do Anuário Ecos Rosariense de 1936 em que aparece sua menção honrosa, acompanhada da fotografia de sua turma, composta apenas por meninos. A segunda apresenta dois de seus documentos escolares da época.

A recepção preparada pelas crianças também foi marcada por gestos de carinho. Os estudantes organizaram um bolo especial para celebrar o momento com o visitante.

Após a confraternização, Behrends ainda percorreu alguns espaços do colégio, revisitando ambientes. A médica Marina Behrends Pinto, ex-aluna da escola e mãe da pequena Beatriz, conta que, apesar da idade, o avô relembrou momentos vividos na escola e até dos irmãos maristas da época. Foi, claro, um dia de muitas emoções.

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