Origem do nome e importância do trem: a história de Erechim

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Emancipado em 1918, Erechim é um dos principais polos econômicos do Rio Grande do Sul. A história do município está diretamente ligada à construção da estrada de ferro. O nome significa “campo pequeno” no idioma indígena caingangue.

A Colônia Erechim foi fundada em 1908 pelo governo do Estado. Em 1910, chegaram à região o trem e os primeiros colonos. Eles ocuparam terras habitadas ao longo do tempo por povos indígenas e negros.

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Com o nome de Erechim, a primeira sede da colônia ficava no atual município de Getúlio Vargas. A trajetória é relatada no livro Erechim 105 anos (Prefeitura de Erechim), do jornalista Salus Loch.

A Revista Kodak, em edição de 1912, publicou notícia e fotografias da nova área em fase de ocupação no norte do Estado. O material traz um interessante retrato dos primeiros anos. Em apenas dois anos, já chegava a 15,5 mil moradores, sendo 5,6 mil imigrantes e o restante brasileiros, muitos deles filhos e netos alemães e italianos das colônias velhas.

A sede contava com “237 prédios, entre os quais chalés de belíssima construção e o templo protestante”. As primeiras indústrias começavam a surgir. A revista registrou que a localidade de Paiol Grande estava destinada a futura sede da colônia, por sua situação topográfica privilegiada, que permitia fácil comunicação com toda a região. Esse é o núcleo original do atual município de Erechim.

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A chegada organizada de imigrantes a Paiol Grande ocorreu a partir de 1910, mas a localidade já contava com um morador pioneiro. O italiano Antenor Pedrollo trabalhou na empresa que construiu a estrada de ferro e foi responsável pela primeira residência. Feita de madeira, a casa também hospedava viajantes.

A ferrovia ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Os povoados cresceram no entorno das estações.

— A estrada de ferro foi determinante para o desenvolvimento, porque permitia o envio da produção agrícola para o centro do país — destaca Salus Loch.

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Erechim já teve diferentes nomes: Paiol Grande, Boa Vista, Boa Vista do Erechim e José Bonifácio. O atual nome foi adotado em 1944.

O traçado urbano de Erechim é outro diferencial histórico. Em 1914, o diretor de Terras e Colonização do Estado, Carlos Torres Gonçalves, elaborou a primeira planta do plano viário.

Avenida Maurício Cardoso, em Erechim, em 1954. Revista do Globo / Delfos/PUCRS