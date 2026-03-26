Morte de capitão escocês, troca de nome e vinda secreta ao Brasil: o português que fundou Porto Alegre

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Sepúlveda, ou José Marcelino, morreu em Portugal, em 1814. Reprodução / Gravura de Francesco Bartolozzi

Se não fosse José Marcelino de Figueiredo, como seria hoje a ocupação do território de Porto Alegre? Onde estaria a capital do Rio Grande do Sul? O português governou a Capitania do Rio Grande de São Pedro em dois períodos: de 1769 a 1771 e de 1773 a 1780.

Considerado o fundador de Porto Alegre, o militar faleceu em 1814, em Portugal. Ele é homenageado na Avenida Sepúlveda, que liga a Praça da Alfândega ao Cais Mauá, no Centro Histórico. Não estranhe o nome do logradouro. Sepúlveda era o verdadeiro sobrenome do responsável por transferir a capital de Viamão para a freguesia de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre em 1773.

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Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda, filho de Antônio Gomes de Sepúlveda e Maria Luiza Pereira, nasceu em 1735, na vila de Bragança, na província portuguesa de Trás-os-Montes. O pai fez carreira militar, mas a família não era nobre.

Em 1764, apenas dois anos após o tardio ingresso na carreira militar, Manuel se envolveu em uma briga que alteraria seu destino. O capitão de cavalaria matou, com uma estocada na barriga, um capitão escocês.

Em artigo na edição 140 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, o historiador Fábio Kühn conta que, “ao invés de ser condenado à morte, como fora decidido pelo Conselho de Guerra que julgou seu caso, foi efetivamente promovido, pois, em dezembro de 1764, obteve a concessão da patente de coronel do regimento da cavalaria auxiliar, tendo sido enviado secretamente para o Brasil”. Sepúlveda veio ao Rio de Janeiro com outro nome: José Marcelino de Figueiredo.

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O militar chegou pela primeira vez à capitania do sul em 1767. Atacou Rio Grande, que estava sob ocupação espanhola. Não conseguiu retomar a antiga capital, mas os portugueses voltaram a dominar a margem norte do canal da Lagoa dos Patos.

Com a capital já estabelecida em Viamão, José Marcelino foi nomeado governador da capitania em 1769. No livro Pequena História de Porto Alegre, Walter Spalding relata que, desde o início, o português pretendia transferir a administração para o Porto dos Casais, às margens do Guaíba. Por desentendimentos com o vice-rei Marquês do Lavradio em função de outras questões, foi afastado do cargo em 1771.

De acordo com Spalding, ao retornar ao Rio de Janeiro, José Marcelino continuou articulando a mudança da capital. Escolheu uma colina com plantações de trigo — onde hoje está a Praça da Matriz — pertencente a Inácio Francisco. Em 26 de março de 1772, provisão régia desmembrou o Porto dos Casais de Viamão. O bispo do Rio de Janeiro, D. Frei Antônio do Desterro, criou a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais.

Um edital eclesiástico de 18 de janeiro de 1773 alterou o nome para Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre. Com o título de brigadeiro, José Marcelino foi novamente nomeado governador em 5 de abril de 1773. As obras da nova capital já estavam em andamento. Mesmo sem a conclusão do palácio do governo, em ofício de 25 de julho, comunicou a transferência de sua residência para Porto Alegre. A Câmara de Vereadores realizou a primeira sessão na nova capital em 6 de setembro daquele ano.

Origem no nome

A escolha do nome Porto Alegre é atribuída a José Marcelino e não tem relação com a suposta felicidade dos casais açorianos que chegaram em 1752. A referência foi a localidade de Portalegre, no Alto Alentejo, símbolo de resistência portuguesa nas disputas com os espanhóis na Europa.