Morte de capitão escocês, troca de nome e vinda secreta ao Brasil: o português que fundou Porto Alegre

Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

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