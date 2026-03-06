Fundado em 1858, a história do primeiro banco do RS

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Fundado em 1858, em Porto Alegre, o Banco da Província foi o primeiro banco do Rio Grande do Sul. A criação ocorreu após mobilização de comerciantes. Encerrada a Guerra dos Farrapos e com a prosperidade da Colônia Alemã de São Leopoldo, o comércio estava em rápida expansão. Uma casa bancária tornara-se necessária para facilitar as transações comerciais e oferecer crédito.

O movimento em prol de um banco na cidade começou em 1854. Em uma primeira reunião, ficou deliberado que seria solicitada ao governo a instalação de uma filial do antigo Banco do Brasil, fundado pelo Visconde de Mauá.

Semanas depois, em novo encontro, os comerciantes optaram por fundar um banco próprio. Antônio de Azambuja Cidade Júnior, que trabalhou na Contadoria da Fazenda Provincial, foi nomeado gerente.

A primeira sede funcionou em um sobrado da Rua de Bragança (atual Rua Marechal Floriano). No dia da fundação, em 1º de julho de 1858, estavam subscritas apenas 80% das 5 mil ações. Os diretores Manoel Ferreira Porto Filho, João Pereira Machado, Lopo Gonçalves Bastos, José Pedro Alves e José Dias de Souza acompanharam a instalação. A ata foi redigida por João Pereira Machado e assinada por todos. O episódio é relatado no livro História Resumida do Banco da Província (Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul), de Graciano Alves de Azambuja.

Na década de 1860, o banco adquiriu um prédio junto à Praça da Alfândega e, em 1885, inaugurou sede maior na esquina das ruas Sete de Setembro e General Câmara, região que se consolidaria como coração financeiro da cidade.

Projetada pelo arquiteto Theo Wiederspahn e construída pela empresa de Rudolph Ahrons, uma imponente sede foi inaugurada em 1913, na esquina das ruas Sete de Setembro e Uruguai. O jornal A Federação destacou os grandes cofres instalados no local, além de 1,6 mil pequenos cofres para particulares, onde clientes podiam guardar documentos, joias e outros bens de valor. O prédio foi demolido nos anos 1950 para a construção de um edifício. Uma agência do Santander ocupa hoje o térreo.

A expansão para o interior do Estado foi um passo natural para fortalecer a economia regional. As primeiras filiais foram abertas em Pelotas, em 1890, e em Rio Grande, em 1891. Marco importante foi a inauguração, em 1908, da filial no Rio de Janeiro, então capital federal.

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Em 1939, já eram 44 filiais. O banco estava presente nas principais cidades gaúchas.

O Banco da Província do Rio Grande do Sul fundiu-se com o Banco Nacional do Comércio e o Banco Industrial e Comercial do Sul, dando origem ao Banco Sulbrasileiro, que iniciou atividades em janeiro de 1973.