Fechada desde a enchente de 2024, igreja centenária reabre em Porto Alegre

Construída em estilo gótico tardio, com lindos vitrais, a Igreja da Paz fica na Avenida Sertório, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. O templo luterano resistiu às transformações urbanas e a duas grandes enchentes, em 1941 e 2024. Fechada por quase dois anos, foi reformada pela Comunidade da Paz, filiada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).

Em maio de 2024, a inundação causou enorme destruição. A porta de entrada foi arrancada pela força da água. No interior do templo, permaneceram no lugar apenas a pia batismal e a cruz sobre o pedestal de madeira. A mesa do altar desmontou, e o restante ficou revirado.

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Com arrecadação de aproximadamente R$ 400 mil, a comunidade realizou a reforma interna e externa da Igreja da Paz. Os bancos e o altar de madeira, por exemplo, foram restaurados. A maior parte dos materiais, com muito trabalho, pôde ser recuperada. As paredes foram repintadas e a parte elétrica, refeita.

O presidente do Conselho da Comunidade da Paz, Eduardo Saueressig, conta que a obra também incluiu outras melhorias. O telhado passou por reforma. Especialistas fizeram a manutenção dos vitrais e dos sinos.

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No próximo domingo (29), às 9h30, o templo será reconsagrado. O culto será celebrado pelo pastor da comunidade, Carlos Emidio Lacerda, com a participação de pastores do Sínodo e da IECLB.

História

Em fevereiro de 1856, 49 famílias evangélicas fundaram a Comunidade Evangélica de Porto Alegre (Cepa). Em função do crescimento da cidade, no 4º Distrito, região industrial e de moradia de muitas famílias protestantes alemãs, surgiu a segunda paróquia.

Os primeiros cultos no bairro Navegantes foram realizados em maio de 1913, na antiga Escola Primária mantida pela professora Elza Hoffstätter da Silva. Em seguida, a comunidade alugou um sobrado na Avenida Brasil, tendo Walter Ossend como primeiro pastor.

Em 12 de maio de 1914, Karl Eduard Gottschald assume o pastorado da Paróquia da Paz, residindo na Avenida Pátria. A data de 20 de setembro de 1914 foi escolhida pelo presbitério da Comunidade da Paz para celebrar a sua fundação.

Em 1915, foi adquirido um terreno na Avenida Sertório para a construção da Igreja da Paz. A inauguração parcial ocorreu em 6 de agosto de 1916.