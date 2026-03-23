Engenheiros pioneiros em polo da indústria metalmecânica no RS

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Instalado em 1955, o município de Panambi, no noroeste gaúcho, é um importante polo da indústria metalmecânica do Estado. Colonizada por alemães, a região de terras férteis já teve outros nomes: Neu-Württemberg, Pindorama e Tabapirã. Originalmente no território pertencente a Cruz Alta, a colônia privada era destinada a imigrantes vindos de Württemberg, na Alemanha, mas recebeu também famílias das antigas zonas de imigração, principalmente de Estrela e de Santa Cruz do Sul.

O Almanaque Gaúcho recebeu contribuição dos pesquisadores Ivo Beuter (médico) e Jorge Ficht (engenheiro mecânico) sobre três engenheiros pioneiros da indústria em Panambi. Walter Faulhaber (1905–1962) e os cunhados Erich Ludwig Wilhelm Schild (1893–1987) e Johanes Karl Klemm (1900–1956) fundaram a Metalúrgica Faulhaber. Eles também foram fundadores e professores da Escola Profissionalizante dos Ofícios ou das Indústrias, agregada à Escola Comunitária Confessional Luterana, hoje Colégio Evangélico de Panambi.

Filho de alemães, Faulhaber nasceu na colônia de Neu-Württemberg e viajou à Alemanha para se formar engenheiro mecânico. Lá conheceu Schild e Klemm, que foram convidados a vir ao Brasil. Eles aceitaram o convite, tornaram-se sócios e se casaram com irmãs de Faulhaber.

Inicialmente, ofereceram um curso preparatório de auxiliar técnico, que posteriormente evoluiu para o curso de técnico em mecânica.

— Eles foram idealizadores de um sistema de educação profissional que perpetuou uma vocação na região. Ex-alunos tornaram-se empreendedores ou funcionários de empresas. Também saíram do curso muitos futuros engenheiros — destaca Ficht.

O trio fundou oficialmente a Metalúrgica Faulhaber em 1933, perto da praça central de Panambi. Em um pequeno galpão, começaram fabricando latas para conservas. A linha de produtos evoluiu para pequenos utensílios domésticos. A indústria também produziu equipamentos como seringas veterinárias, aparelhos agrícolas e equipamentos para padarias, entre outros. A fábrica encerrou as atividades em 2015.

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Faulhaber foi líder do movimento para emancipação e o primeiro prefeito de Panambi. Ele e os cunhados deixaram um legado visível na pujança da indústria e na qualidade da mão de obra do município.

Situação do prédio onde funcionava a metalúrgica, em Panambi. Jorge Ficht / Acervo Pessoal