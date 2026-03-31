Da fundação por seis guris aos mais de 30 mil sócios, a história de clube que completa 120 anos

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Sem a possibilidade de ingressar nas tradicionais sociedades de remo de Porto Alegre, seis guris fundaram o Grêmio Náutico União (GNU), que completa 120 anos. Com idades entre 10 e 15 anos, Carlos Simão Arnt, Hugo Deppermann, Arno Deppermann, Hugo Berta, Arnaldo Bercht e Emílio Bercht assinaram a ata, redigida em alemão, em 1º de abril de 1906. Os amigos se reuniram no pátio da casa dos Arnt, ao lado da fábrica de móveis da família, na Rua Voluntários da Pátria, perto da Rua Ramiro Barcelos.

O remo era muito popular na cidade no fim do século 19 e início do século 20. Outros clubes, que já disputavam as regatas no Guaíba, não aceitaram os guris em função da idade.

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Morador da beira do rio, Carlos Arnt remava com amigos em uma canoa da Fábrica de Móveis Kappel & Arnt. Ele reuniu colegas do Colégio Farroupilha (Knabenschule des Deutschen Hilfsverein) e primos para criar o próprio clube. Carlitos foi o primeiro presidente.

O nome escolhido foi Ruderverein Freundschaft (Sociedade de Regatas Amizade). Por que optaram pelo 1º de abril, o popular Dia da Mentira ou Dia dos Bobos? Na época, a comunidade alemã de Porto Alegre celebrava o dia de Otto von Bismarck, unificador da Alemanha, nascido em 1º de abril de 1815.

Com as primeiras mensalidades e ajuda do major Edmundo Arnt, pai de Carlitos, o clube comprou o primeiro barco, batizado de Martha, nome da irmã dos Bercht, escolhida como madrinha. A embarcação ficava em um pequeno pavilhão de madeira. Por segurança, os guris deveriam remar no trecho entre a Rua Hoffmann e pouco depois da Ramiro Barcelos, sempre perto da margem.

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Um mês depois, novos sócios ingressaram na sociedade. O "clubezinho" foi instalado em 12 de outubro de 1906, quando ocorreu a primeira regata interna. Os meninos também promoviam atividades sociais, como reuniões dançantes nas casas das famílias Arnt e Bercht.

A primeira sede, um chalé de dois andares, foi inaugurada em novembro de 1908. Ficava na beira do rio, na altura da Rua Ramiro Barcelos.

Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o clube adotou o nome atual: Grêmio Náutico União. As atas, até então redigidas em alemão, passaram a ser feitas em português.

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