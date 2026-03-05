Da fundação pela comunidade alemã aos mais de 3 mil alunos, a história de escola de Porto Alegre que completa 140 anos

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O Colégio Farroupilha comemora 140 anos de atividades em Porto Alegre. Mantida pela Associação Beneficente e Educacional de 1858 (ABE 1858), a escola abriu as portas em 1º de março de 1886 com apenas 70 alunos e três professores, dois alemães e um brasileiro. A instituição, que hoje ocupa um moderno complexo educacional no bairro Três Figueiras, reúne mais de 3 mil alunos e uma equipe com mais de 500 educadores.

A origem está ligada à entidade Deutscher Hilfsverein (Sociedade Beneficente Alemã), fundada em 1858 para auxiliar imigrantes alemães. Inicialmente, com o nome Knabenschule des Deutschen Hilfsverein (Escola de Meninos da Associação Beneficente Alemã), as aulas ocorriam em salas alugadas em um prédio da Rua Senhor dos Passos, no Centro Histórico. Era destinada apenas a meninos.

Diferentemente de outras instituições da época, o colégio era interconfessional, sem vínculo com ordens religiosas, e não visava lucro. O currículo já demonstrava preocupação com a integração. O alemão era o idioma das famílias associadas, mas lições de língua portuguesa foram oferecidas desde o início. A escola também ministrava aulas práticas de Mecânica nos primeiros anos.

A expansão física acompanhou o crescimento das turmas. Em 1895, foi inaugurada a primeira sede própria, na Rua São Rafael (atual Avenida Alberto Bins), onde hoje está o Plaza São Rafael Hotel. No início do século 20, a escola já superava a marca de 200 alunos. Um marco ocorreu em 1929, quando a instituição foi pioneira na cidade ao implantar turmas mistas, unindo a escola masculina ao colégio de meninas mantido pela associação.

Em 1934, o uso do uniforme tornou-se obrigatório. As alunas escolheram, por votação, o modelo de blusa branca com saia e casaco azul-marinho. Os meninos deveriam vestir gorros ou bonés, na cor azul escuro, contendo fitas estreitas nas cores das séries.

Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, a campanha de nacionalização forçou a mudança do nome original alemão para Ginásio Farroupilha. A denominação definitiva, Colégio Farroupilha, veio em 1949.

A associação era proprietária, desde 1928, de um amplo terreno no bairro Três Figueiras, utilizado para piqueniques e churrascos de famílias e alunos. O primeiro prédio na Rua Carlos Huber foi inaugurado em 1962, permitindo a transferência das turmas do Velho Casarão, apelido da sede do Centro.

— O Farroupilha nasceu do desejo de uma comunidade de oferecer excelência em educação e seguimos, há quase um século e meio, investindo para que a instituição continue sendo referência de solidez e valores humanos — afirma o presidente da ABE 1858, Christian Voelcker, ex-aluno da escola.