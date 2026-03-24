Construída em área rural, a faculdade da UFRGS que deu nome a bairro de Porto Alegre

Em 1912, prédios do Instituto de Agronomia e Veterinária. Reprodução / Revista Kodak

A Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ocupa um belo prédio na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Quando foi construído, no início do século 20, o edifício ficava longe da cidade, em uma área ainda rural.

Em março de 1910, a Escola de Engenharia lançou a pedra fundamental da obra do Instituto de Agronomia e Veterinária, na beira da Estrada do Mato Grosso, o caminho para Viamão. A cerimônia, encerrada com um churrasco, contou com a presença do marechal Hermes da Fonseca, ex-ministro da Guerra e futuro presidente do Brasil. O diretor da Escola de Engenharia, professor João José Pereira Parobé, foi anfitrião de uma série de convidados.

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A conclusão do prédio central já permitiu, em 1911, o início das aulas na nova sede. Em fevereiro, um comunicado foi publicado no jornal A Federação: “As aulas do 1º ano do curso de agrônomos do Instituto de Agronomia e Veterinária da Escola de Engenharia começarão a funcionar no dia 15 de março próximo. Para a matrícula, nesse ano, os candidatos deverão exibir certificados de que tenham o terceiro ano do curso ginasial ou prestar exames de admissão de português, francês, geografia, aritmética e história do Brasil”.

Em 1912, a Revista Kodak publicou fotos do grande prédio e dos alunos trabalhando. A primeira turma graduou-se em 1914.

Em homenagem ao seu maior benfeitor, em 1917 o nome foi trocado para Instituto Borges de Medeiros. Em 1934, o instituto foi incorporado à nova Universidade de Porto Alegre, sendo renomeado Escola de Agronomia e Veterinária. Com a universidade já federalizada, os cursos de Veterinária e Agronomia foram separados em 1970.

A Faculdade de Agronomia (Fagro) tem origem relacionada à Escola Superior de Agronomia Taquariense, aberta em 1895 em Taquari. A primeira turma de seis agrônomos formou-se dois anos depois, mas o curso fechou por falta de recursos. Entusiasta da formação na área, o presidente do Estado, Júlio de Castilhos, ofereceu apoio para a criação de um novo curso na Escola de Engenharia de Porto Alegre.

Com duração de três anos, o curso de agrônomos foi criado em 9 de julho de 1898, mas só começou a funcionar em 1900. Em 1902, formou seus dois primeiros alunos: Mathias Alfred Wiltgen e Oscar Castilhos.

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