Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Com zagueiro carregado pela torcida e troca do árbitro no intervalo, saiba como foi o primeiro título estadual do Grêmio

Tricolor foi campeão após vencer o Uruguaiana em 1921

Leandro Staudt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS