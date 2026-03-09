Com zagueiro carregado pela torcida e troca do árbitro no intervalo, saiba como foi o primeiro título estadual do Grêmio

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O Grêmio comemorou o primeiro título estadual em 1921. O zagueiro Necco foi carregado pelos torcedores depois da vitória por 1 a 0 contra o Uruguaiana no Estádio da Baixada, em Porto Alegre. Considerado o herói da partida, barrou o ataque adversário e protegeu o goleiro Lara, que estava inseguro nas pegadas naquela tarde de quinta-feira, em 24 de novembro.

Promovido pela Federação Rio Grandense de Desportos, antecessora da Federação Gaúcha de Futebol, o campeonato estadual reuniu no campo do bairro Moinhos de Vento quatro campeões regionais: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense; Grêmio Esportivo Brasil, de Pelotas; Riograndense Futebol Clube, de Santa Maria; e Esporte Clube Uruguaiana. Era a terceira edição do Gauchão. O Brasil de Pelotas foi campeão em 1919 e o Guarany de Bagé, em 1920.

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No quadrangular de 1921, o Grêmio venceu na estreia o Riograndense por 1 a 0. O segundo jogo terminou empatado em 1 a 1 com o Brasil. O clube de Uruguaiana, campeão da Fronteira, chegou à terceira partida sem chances de conquistar o título, porque havia perdido os dois jogos anteriores, mas tentou estragar a festa dos donos da casa, campeões de Porto Alegre.

A partida decisiva foi marcada pelo equilíbrio e pelo nervosismo. O Grêmio foi a campo com Lara, Jorge, Necco, Meneghini, Dorival, Moreno, Gertum, Lagarto, Bruno, Ramão e Barros. O Uruguaiana escalou Felo, Berriel, Nagança, Macellino, Moreira, Guez, Bate-bate, Índio, Pires, Goyo e Lalano.

Na crônica do jogo, o jornal A Federação publicou que, em um chute indefensável, Bruno marcou o único gol da partida aos 15 minutos do primeiro tempo. Os jogadores do Uruguaiana reclamaram de um toque de mão de Ramão, não visto pelo árbitro, e ameaçaram sair de campo.

No intervalo, o time de Uruguaiana voltou a protestar contra a arbitragem. Com o aceite do Grêmio, o juiz da partida foi trocado no segundo tempo. Florêncio Ygartua, médico e ex-jogador do Internacional, substituiu Germano Aurich, jogador do Concórdia, clube de futebol de Porto Alegre. Na época, era comum jogadores apitarem partidas de outras equipes, por serem conhecedores das regras.

O Tricolor resistiu à pressão do adversário e conquistou o campeonato estadual pela primeira vez. No pavilhão, a torcida comemorou jogando confetes e serpentinas sobre os jogadores.

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