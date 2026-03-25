A marca que foi sinônimo de geladeira no Brasil

Importadas dos Estados Unidos, as geladeiras Frigidaire chegaram ao Brasil na década de 1920. O eletrodoméstico ofereceu comodidade e segurança para o armazenamento de bebidas e alimentos.

O pioneirismo e a liderança de mercado tornaram a marca sinônimo do produto no Brasil e em outros países. Por muito tempo, parte da população chamava qualquer geladeira de Frigidaire.

A história da marca começou em 1916, na cidade de Fort Wayne, em Indiana, com a fundação da Guardian Refrigerator Company. A empresa lançou o refrigerador elétrico autônomo. William C. Durant, fundador da General Motors (GM), investiu no negócio e, em 1919, trocou o nome para Frigidaire.

Em 1925, no jornal carioca A Noite, um revendedor do produto no Brasil anunciou a novidade. A propaganda explicava que se tratava de uma “máquina automática de refrigeração elétrica que substitui o gelo numa geladeira e produz uma refrigeração melhor, mais uniforme e mais econômica”. A Frigidaire, uma pequena instalação refrigeradora, poderia ser usada “nas casas de família, nos açougues, nos armazéns, hotéis, restaurantes, clubes ou em qualquer outro lugar onde se necessite de uma refrigeração perfeita e econômica”.

A loja Coates anunciou o produto à venda em Porto Alegre em 1928. A propaganda prometia "frio seco e limpo, sem os incômodos e sujeiras que proporciona o gelo." Os modelos anteriores de geladeiras exigiam a colocação de gelo, comprado de fábricas locais, porque não eram elétricas.

Novidade à venda em Porto Alegre em 1928. Reprodução / Revista do Município

Em 1951, a General Motors do Brasil passou a produzir os refrigeradores na fábrica de São Caetano do Sul, em São Paulo. Nos primeiros cinco anos, saíram da indústria 100 mil unidades. Um concurso foi realizado para comemorar a marca em 1956.

A White Consolidated Industries comprou a Frigidaire da GM em 1979. Em nova transação, em 1986, a operação foi adquirida pela Electrolux, a atual controladora. As geladeiras da marca não são produzidas no Brasil.