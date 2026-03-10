A história do Big Mac: criação nos anos 1960, chegada ao Brasil e jingle marcante

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O Big Mac é um ícone da cultura pop e símbolo do capitalismo. O cheeseburger mais vendido do McDonald’s divide opiniões, seja por diferenças de paladar, estilo de vida ou ideologia política. Criado em 1967 por um franqueado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o hambúrguer de dois andares atravessou fronteiras e se transformou em um fenômeno de vendas global.

O lanche chegou ao Brasil em 1979, com a inauguração do primeiro restaurante da rede em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em 2025, foram vendidas mais de 11 milhões de unidades por mês no país.

A receita foi desenvolvida por Jim Delligatti (1918-2016), na região metropolitana de Pittsburgh. Ele buscava um lanche para os trabalhadores das siderúrgicas locais, que voltavam de longas jornadas com muita fome e não se contentavam com o cheeseburger simples. Delligatti admitiu que se inspirou em um modelo de dois andares já comercializado pela rede Big Boy.

O Big Mac estreou oficialmente em 1967, na franquia da cidade de Uniontown. O sanduíche teve dois nomes que não prosperaram: Aristocrat e Blue Ribbon Burger. O nome definitivo foi sugerido por Esther Glickstein Rose, funcionária da área de publicidade da companhia.

Em 1968, o Big Mac já estava no cardápio de todas as lojas da rede nos Estados Unidos e, um ano depois, respondia por 19% das vendas totais. Nas décadas de 1970 e 1980, ganhou um mascote, o "Policial Big Mac", com cabeça no formato do sanduíche, personagem que aparecia nas propagandas.

"Policial Big Mac" (direita) em comercial de Tv dos anos 1970. Reprodução / McDonald’s

O McDonald’s chegou a Porto Alegre em 1989. O primeiro restaurante da rede na cidade fica no térreo do prédio do Rua da Praia Shopping, junto à Praça da Alfândega. Os gaúchos puderam saborear o famoso lanche sem sair do Estado.

Uma das grandes sacadas da multinacional foi um jingle lançado nos anos 1970 nos Estados Unidos. Na década de 1980, a propaganda ganhou versão em português. A composição do sanduíche ficou na ponta da língua dos consumidores: “dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, em um pão com gergelim. É Big Mac”. Provavelmente, você leu este texto do jingle cantando.

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O Big Mac mantém a receita original, com poucos ajustes ao longo do tempo. A novidade mais recente em restaurantes no Brasil foi a colocação da cebola picada sobre o hambúrguer, antes de ser prensado na chapa.