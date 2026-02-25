Homenageado em avenida de Porto Alegre, saiba quem foi João Wallig

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A Avenida João Wallig corta quatro bairros da zona norte de Porto Alegre. Começa na Avenida Assis Brasil, no Passo d’Areia, e termina na Avenida Teixeira Mendes, no Chácara das Pedras.

O nome homenageia o empresário João Wallig, que comandou por meio século uma das maiores indústrias do Brasil. Quando morreu, em 3 de junho de 1964, prestes a completar 79 anos, presidia a Metalúrgica Wallig S.A. e a Máquinas e Moto Peças Wallig S.A.

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Filho do imigrante alemão Pedro Wallig, ele nasceu em Porto Alegre, em 24 de junho de 1885. O pai foi sócio de Emmerich Berta e Alberto Bins na fábrica dos afamados cofres Berta.

Em um prédio da Rua Voluntários da Pátria, junto à Praça Pinto Bandeira (atual Praça Osvaldo Cruz), Pedro Wallig abriu a própria indústria em 1904. Inicialmente, fabricava camas, grades, portões, fechaduras e outros artefatos de ferro. O filho João, que atuava no comércio de ferragens, passou a ajudar o pai.

Em 1906, Berta ingressou na sociedade. A fábrica começou a produzir os itens que a consagrariam no mercado: fogões. Os primeiros eram fogões a lenha. A empresa mudou-se para outro prédio da Rua Voluntários da Pátria, na esquina com a Rua Coronel Vicente.

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Berta faleceu no final de 1912 e Pedro Wallig, em 1913. Os filhos João e Guilherme Wallig assumiram o controle da empresa, renomeada de Pedro Wallig & Filhos para Wallig & Cia. O negócio prosperou em um novo complexo na Rua Voluntários da Pátria, na quadra entre as ruas Câncio Gomes e Almirante Barroso. Em 1927, passou a fazer fogões a gás.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a empresa inaugurou filiais nas principais capitais do país a partir de 1945. A Wallig abriu capital e ocupou, na década de 1950, um novo complexo industrial na esquina das avenidas Assis Brasil e Francisco Trein, no bairro Cristo Redentor. A indústria gaúcha também produziu em São Paulo e na Paraíba. A empresa faliu no início dos anos 1980.

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Hoje, o Bourbon Shopping Wallig ocupa o terreno da antiga fábrica.

Veja a indústria em 1965