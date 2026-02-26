Gigante no passado, a história de uma fábrica de bolachas do RS

Ler resumo

Os biscoitos Leal Santos conquistaram consumidores nas principais cidades do Brasil. Inaugurada em 1898, a fábrica ficava na cidade de Rio Grande. A indústria fazia parte do complexo da firma Leal, Santos & C., fundada em 1889.

Francisco Marques Leal Pancada formou sociedade com Antônio Marques Leal Pancada, Moysés Marcondes de Sá e José Antônio Santos. A matriz ficava em Lisboa, em Portugal. A filial foi aberta em Rio Grande para fazer conservas de peixe e outros alimentos.

Leia Mais Minuano Limão: o refrigerante gaúcho que deixou saudades

Em 1898, foi inaugurada a fábrica de biscoitos, ou bolachas, como preferem falar os gaúchos. Localizada na cidade portuária do Rio Grande do Sul, a empresa tinha uma vantagem logística. Embarcava em navios os seus produtos para venda nas principais cidades do país. Desde o início, a marca investiu em propaganda em jornais e revistas do Rio de Janeiro.

O jornal A Federação publicou, em 1905, um texto de Antonio Soares, feito para o Diário de Pernambuco. Ele visitou a fábrica na cidade gaúcha, que empregava cerca de 120 operários, a maioria mulheres. Elas eram encarregadas dos trabalhos mais delicados, como a preparação dos biscoitos e a rotulagem. As tarefas mais pesadas já eram executadas por máquinas.

Leia Mais Lembranças do primeiro cinema de Tramandaí

A capacidade de produção chegava a 600 quilos por dia. A fábrica fazia 35 tipos de biscoitos, sendo a mais procurada a Maria e a mais delicada, a Petit-Beurre. A empresa conseguia competir em qualidade com produtos estrangeiros, oferecendo preços mais baixos.

A Leal, Santos & C. consumia, naquela época, cerca de 5 mil dúzias de ovos por mês. O trigo era importado, devido à falta de matéria-prima nacional. Em Rio Grande, também eram fabricadas as latas das embalagens.

Leia Mais Navegantes: a história do bairro da maior festa religiosa de Porto Alegre

Hoje, a Indústrias Alimentícias Leal Santos faz parte do grupo espanhol ACTEMSA. Não produz mais os famosos biscoitos. A empresa de Rio Grande se dedica à captura, industrialização e comercialização de pescados.