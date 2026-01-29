Minuano Limão: o refrigerante gaúcho que deixou saudades

O refrigerante Minuano Limão foi sucesso de vendas entre os anos 1960 e 1980. O sabor da bebida geladinha deixou saudades. O Grupo Vontobel lançou o produto em 1967. A fábrica ficava na Avenida Vicente Monteggia, no bairro Vila Nova, em Porto Alegre.

O refrigerante gaúcho entrou para a história como o primeiro do Brasil em garrafa de um litro. Na época, as indústrias ofereciam a bebida em garrafinhas e acreditavam que os consumidores rejeitariam embalagens maiores.

Fabricante de refrigerantes e distribuidora da Coca-Cola em parte do Estado, a família Vontobel comprou, no início dos anos 1960, a indústria da água mineral Minuano. Com a água de ótima qualidade da fábrica, criou o Minuano Limão e o Minuano Laranja.

Em dezembro de 1967, o jornal Diário de Notícias publicou que, em uma semana de forte calor, a indústria Vontobel registrou fila de caminhões para carregamento na fábrica. No Centro, um caminhão vendeu toda a carga antes de chegar aos estabelecimentos, cercado por compradores de cafés, armazéns e bares, que temiam ficar sem bebidas. No portão da fábrica da Zona Sul, em um único dia, cerca de 50 carros particulares aguardavam a chance de comprar uma caixa de refrigerantes.

Outra notícia publicada em 1968 revelou o sucesso do Minuano Limão. A indústria anunciava que compraria toda a produção de limão disponível. Com menos de um ano no mercado, o refrigerante já tinha grande aceitação. A fábrica da família em Santo Ângelo também passou a produzir a bebida. A expansão ocorria ainda por meio de parcerias em outras cidades do Brasil.

A tampinha do Minuano Limão indicava a composição: água gaseificada, açúcar e suco de limão. Em 1969, uma nova engarrafadora foi colocada em operação em Porto Alegre. A máquina importada dos Estados Unidos podia envasar 450 garrafas por minuto.

Em consórcio com a Vontobel, a Indústria de Refrigerantes Caxiense Ltda produzia a bebida em Caxias do Sul.

As tampinhas do Minuano Limão ofereciam prêmios aos consumidores, como bolas, rádios e bicicletas. Muita gente ainda lembra do slogan: Você bebe porque gosta!

A Coca-Cola comprou a marca em 1979. Por um período, o Minuano Limão continuou na linha de produtos de fábricas franqueadas. O refrigerante saiu de produção no final dos anos 1980.