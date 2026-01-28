Corlac, Confeitaria Rocco e refrigerantes: coleção resgata embalagens de produtos clássicos do passado

A embalagem oferece as primeiras impressões sobre um produto. Muitas vezes, compramos apenas pela beleza da caixa, do envelope ou da lata. Embalagens de itens que já saíram de produção despertam nostalgia nos consumidores.

O Almanaque Gaúcho publica uma série de fotos da coleção do leitor Antônio Borowsky, diretor da Born Design, um estúdio de Porto Alegre especializado no desenvolvimento de embalagens. Ao longo do tempo, o designer ganhou e adquiriu caixinhas, garrafas, latas, potes e outros itens.

Leia Mais Orelhão: conheça a história dos icônicos telefones públicos do Brasil

Entre os destaques da coleção está um pote de sorvete da antiga Confeitaria Rocco. O colecionador também tem garrafas clássicas de refrigerantes, incluindo o inesquecível Minuano Limão.

A lata de óleo Primor remete ao tempo dos jogos de taco nas ruas. As embalagens de óleo de soja eram usadas pela gurizada.

— A embalagem é muito mais do que um simples invólucro. Ela comunica todas as sensações possíveis envolvendo o produto — destaca Borowsky.

Apaixonado pela história de produtos e marcas, o designer também coleciona objetos de antigos armazéns, como abridores de garrafas. Aproveite a galeria de fotos para voltar no tempo.