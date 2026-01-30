Lembranças do primeiro cinema de Tramandaí

O cinema passou a ser um passatempo para os veranistas e moradores de Tramandaí no final da década de 1940. O Cine Caiçara marcou os verões de gerações de gaúchos. Construído ao lado do Hotel Sperb, ficava na Avenida Emancipação. Remodelado, o prédio é ocupado atualmente por lojas.

No livro Tramandaí: Lembranças a Granel, a pesquisadora Leda Saraiva Soares recorda o primeiro cinema da praia. O filme O Fantasma de Canterville estava em cartaz na inauguração da sala, em 4 de janeiro de 1948. Moradora de Tramandaí, ela lembra de assistir no cinema local a clássicos como E o Vento Levou, Cantando na Chuva e Sissi.

Nos anos 1950, a iluminação pública do balneário ainda era restrita ao Centro. Em ruas sem calçamento, veranistas caminhavam à noite com lanternas rumo ao cinema. Os dias mais movimentados eram quarta-feira, sábado e domingo, quando namorados frequentavam as casas das namoradas. Por muitos anos, a sala fechava durante a baixa temporada. Posteriormente, começou a abrir alguns dias da semana no inverno.

O cinema foi construído pela família proprietária do tradicional Hotel Sperb. Carlos Theobaldo Sperb e o filho, Carlos Maria Sperb, administraram o espaço de lazer da praia.

O músico Dudu Sperb, neto e filho dos administradores, conta que os projetores de 35 mm foram comprados de um cinema do interior do Estado e as primeiras cadeiras eram de palha. Ele recorda que, em frente à tela, havia um palco alto. O espaço chegou a sediar eventos, inclusive apresentações musicais.

— De meados dos anos 60 em diante, durante os períodos da minha infância e adolescência, assisti a uma infinidade de fitas naquela sala enorme, toda de madeira, do chão ao teto, incluindo os assentos. Ela era constituída, de modo geral, por uma divisão em três agrupamentos de poltronas enfileiradas, dois laterais e um maior, central, entremeados por dois longos corredores — descreve Dudu Sperb.

Ele teve o privilégio de ver várias vezes o mesmo filme, sabia de cor falas e canções. O músico chegou a trabalhar no cinema, ajudando o pai.