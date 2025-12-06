"Volksverein": o que foi a Sociedade União Popular

Ler resumo

O Volksverein (Sociedade União Popular) foi fundado em 1912 pelo padre suíço Theodor Amstad durante um congresso católico em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. A associação nasceu como uma iniciativa de pastoral social, comunitária e cooperativa. Por décadas, articulou milhares de famílias das colônias alemãs no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Incentivava, principalmente, a assistência às famílias de pequenos agricultores. A sede administrativa ficava em Porto Alegre. Em 1989, ocorreu a transferência para Nova Petrópolis, onde foi renomeada para Associação Theodor Amstad. A trajetória da entidade é contada no novo livro Omnibus Omnia. Der Volksverein. A Sociedade União Popular. (Oikos Editora), escrito por Arthur Blasio Rambo e Helena Seger.

A história do Volksverein se entrelaça à das Caixas Rurais, as primeiras cooperativas de crédito. Entre suas realizações estão também o asilo e o hospital de São Sebastião do Caí; a Escola Normal de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo; o leprosário em Itapuã; a colonização de Porto Novo, no oeste catarinense; e a centenária Skt. Paulusblatt, uma revista em língua alemã.

O livro reúne documentos inéditos sobre a entidade e o desenvolvimento do cooperativismo. Idealizador da primeira cooperativa de crédito rural do Brasil, fundada em 1902 em Linha Imperial, Nova Petrópolis, Theodor Amstad é reconhecido como patrono do cooperativismo brasileiro.

O resgate histórico tem como base o amplo acervo preservado por Walter Seger, pai de Helena e presidente da associação por quase duas décadas. O título do livro faz referência a uma expressão bíblica: "omnibus omnia factus sum" (fiz-me tudo para todos).

— É a síntese perfeita de uma missão apostólica: adaptar-se, servir e alcançar cada pessoa conforme sua necessidade. Este lema inspirou profundamente o padre Amstad, os líderes que o sucederam e toda a concepção da associação — explica Helena.