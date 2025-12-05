Real: saiba onde ficava o primeiro supermercado do RS

O Supermercado Real abriu as portas em Porto Alegre em 18 de novembro de 1953. A loja ficava na Avenida Benjamin Constant, esquina com a Avenida Brasil, no bairro São João. É considerado o primeiro supermercado do Rio Grande do Sul.

Inspirado no modelo de autosserviço do varejo dos Estados Unidos, marcou o início de uma revolução na forma de fazer compras. O consumidor passou a pegar os produtos diretamente nas prateleiras, sem a necessidade de um atendente no balcão, que era o padrão nos velhos armazéns ou bolichos.

Uma propaganda no Jornal do Dia anunciou a inauguração do Real, onde tudo estava "ao alcance da mão". O supermercado oferecia "tudo às donas de casa de Porto Alegre, com 16 seções diferentes e uma infinidade de produtos e marcas pelos menores preços". As carnes eram vendidas em balcões frigoríficos, já embaladas, cortadas e pesadas.

O Real começou a atender pouco depois do Sirva-se, de São Paulo, considerado o primeiro supermercado do Brasil. A inauguração da loja em Porto Alegre foi uma iniciativa do norte-americano Don Charles Bird, da esposa, Necy de Oliveira, e de cunhados.

A trajetória da família Oliveira no comércio começou muito antes. O português Joaquim Oliveira chegou a Pelotas aos 15 anos de idade. Em 1922, abriu o armazém de secos e molhados Ao Tirafogo. Os irmãos Urbano, João e Lauro também vieram de Portugal e ajudaram na expansão dos negócios no comércio atacadista e outras áreas.

Falecido em 1951, Joaquim Oliveira não viu o surgimento do Real, criado pelo genro e pelos filhos. O sucesso do supermercado fez a rede se expandir para outras cidades gaúchas. Nos primeiros 13 anos, inaugurou 16 unidades. A empresa também avançou para o Paraná e São Paulo.

No livro Do Bolicho aos Supermercados (Conceito Editora), o jornalista Fernando di Primio lembra que, em meados dos anos 1950, "os supermercados foram saudados como uma grande novidade - equivalente talvez ao comércio eletrônico dos dias de hoje".

O grupo empresarial também teve unidades com a bandeira Kastelão e o hipermercado Big. O empresário João Carlos de Oliveira, terceira geração da família, recorda que a rede somou 92 lojas no auge.

O grupo português Sonae comprou a rede gaúcha em 1997. Depois da aquisição de outros grupos supermercadistas, os novos donos unificaram as lojas sob a marca Nacional. Era o fim do pioneiro Real.

O edifício onde funcionou o primeiro supermercado do Rio Grande do Sul, na Avenida Benjamin Constant, 669, está desocupado. O Real ficava no térreo. De acordo com João Carlos de Oliveira, a loja número 1 atendeu até os anos 1970.