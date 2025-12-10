Obra de 1865, seminário e hóspede que virou santo: a história de prédio restaurado em Porto Alegre

Ler resumo

Projetado na década de 1860, um dos prédios mais importantes de Porto Alegre está renovado. A restauração da fachada da Cúria Metropolitana será inaugurada na próxima semana. O edifício já foi seminário, colégio e pensão. Em 1980, o Papa João Paulo II, canonizado em 2014, dormiu em um dos quartos durante a visita à capital gaúcha.

A Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul foi criada em 1848. A abertura de um seminário na província era uma necessidade, porque os futuros padres precisavam fazer a formação no Rio de Janeiro.

A pedra fundamental do seminário foi lançada em 1865. O arquiteto francês Jules Villain foi contratado para fazer o projeto. A execução ficou a cargo do alemão Johann Grünewald, que alterou o projeto original, incluindo elementos góticos.

— É o edifício com características neoclássicas mais genuínas da cidade, apesar de elementos góticos — resume o arquiteto Lucas Volpatto, do escritório Studio1 Arquitetura, responsável pela recuperação da fachada.

O majestoso edifício está atrás da Catedral Metropolitana, onde ficava o cemitério da cidade até 1850. A inauguração parcial ocorreu em 1879, com a conclusão total apenas em 1888.

O seminário funcionou no prédio até 1913, quando a formação de sacerdotes foi transferida para São Leopoldo. Várias instituições ocuparam os espaços vagos. Os irmãos maristas instalaram o Colégio do Rosário e o Externato Dom Sebastião.

Entre 1930 e 1948, o antigo seminário foi entregue a uma administradora para a instalação de uma “casa de cômodos”, uma pensão. Com o arcebispo Dom Vicente Scherer, o local passou a abrigar a Cúria e a casa episcopal.

A Cúria é um conjunto de organismos que auxilia o arcebispo no governo da arquidiocese. Devido à necessidade de mais espaço, parte dos serviços fica hoje no centro administrativo na Avenida Sertório.

São João Paulo II

Em 1980, um visitante ilustre passou uma noite no velho prédio. O Papa João Paulo II permaneceu menos de 24 horas em Porto Alegre. No roteiro pelo Brasil, desembarcou no fim da tarde de 4 de julho no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ele ocupou o gabinete de trabalho e o quarto de Dom Vicente Scherer.

Papa João Paulo II ficou hospedado no prédio em 1980. Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana de Porto Alegre / Divulgação

Canonizado em 2014, João Paulo II é considerado santo pela Igreja Católica.

Restauro da fachada

Iniciada em 2023, a etapa de restauro concluída agora contempla a fachada e o muro voltado para a Rua Fernando Machado. O embelezamento inclui uma iluminação especial. O trabalho revelou o dourado original das inscrições em latim na fachada.

A restauração da parte voltada para a Rua Espírito Santo já estava pronta, faltando apenas o muro.

Com o evento Noite de Luz e Música na Cúria Metropolitana, a obra será inaugurada na terça-feira, 16 de dezembro, às 19h30. O espetáculo terá o Recital no Jardim – Clássicos Italianos, com o tenor Dirceu Pastori e o Coral da PUCRS.