O fim de programa que revolucionou o jornalismo brasileiro

Gontijo Teodoro, na TV Tupi, nos anos 1950. Radiolândia / Reprodução

Marco no jornalismo brasileiro, o Repórter Esso chegou ao fim na noite de 31 de dezembro de 1970. Na TV Tupi do Rio de Janeiro, o público assistiu à última edição do telejornal apresentado por Gontijo Teodoro. O histórico noticiário teve origem no rádio.

O radiojornal Repórter Esso estreou na Rádio Nacional em 28 de agosto de 1941. O programa patrocinado pela empresa norte-americana Standard Oil Company of Brazil, já existente em outros países, revolucionou o jornalismo no Brasil. Supervisionado pela agência de publicidade McCann-Erickson e produzido pela agência internacional de notícias United Press Associations (UPA), fez parte da "política de boa vizinhança" dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.

Outras emissoras brasileiras também transmitiram o programa. A última edição radiofônica foi ao ar em 31 de dezembro de 1968.

O icônico noticioso chegou à televisão em 1952 com o nome O Seu Repórter Esso. Se o gaúcho Heron Domingues ficou consagrado como a voz no rádio, lendo as notícias de 1944 a 1962, Gontijo Teodoro foi o rosto do programa na telinha. No último telejornal, o apresentador conseguiu conter a emoção. No rádio, dois anos antes, o locutor Roberto Figueiredo se desmanchou em lágrimas.

— Havia uma grande expectativa em torno do último programa, no sentido de saber se eu me deixaria dominar ou não pela emoção da despedida. Mas quem se despediu foi o patrocínio da Esso, e não eu. Continuo firme na trincheira da Tupi — contou Gontijo, em entrevista publicada pelo Correio da Manhã.

Na despedida, foi apresentada uma retrospectiva dos principais acontecimentos ao longo dos 18 anos na televisão, reforçando o slogan “testemunha ocular da história”.

Questionada sobre o fim do programa, a Esso justificou, em 1970, que “a decisão foi tomada tendo em vista uma modificação na estratégia geral de comunicação com o público”. O telejornal era produzido localmente, e a manutenção de um programa nacional foi considerada muito cara. Sem o patrocínio, a TV Tupi substituiu o Repórter Esso pelo telejornal Correspondentes Brasileiros Associados.