O filme assustador que lotou cinemas há 50 anos

O Natal de 1975 foi marcado pela estreia de um fenômeno de bilheteria nos cinemas brasileiros. O público enfrentou longas filas para garantir ingressos para Tubarão, o suspense dirigido por Steven Spielberg que deixou espectadores amedrontados em suas poltronas. Inicialmente, em Porto Alegre, apenas os cinemas Victória e Cacique exibiram o filme.

As propagandas publicadas no jornal Zero Hora anunciavam a chegada do "maior sucesso cinematográfico de todos os tempos". Não era exagero: Jaws (nome em inglês) já lotava salas pelo mundo desde meados daquele ano. Baseada no best-seller de Peter Benchley, a produção foi estrelada por Roy Scheider (o chefe de polícia), Richard Dreyfuss (o biólogo marinho) e Robert Shaw (o caçador de tubarões), que tentam capturar um imenso tubarão-branco devorador de banhistas.

No Victória, a estreia gerou filas imensas na calçada da Avenida Borges de Medeiros, entre as ruas Andrade Neves e dos Andradas. A primeira sessão reuniu 700 pessoas, enquanto a segunda superlotou o espaço com mais de mil espectadores. Apesar da censura de 14 anos, crianças estavam na plateia.

O Victória e o Cacique mantinham cinco sessões diárias do longa. Em sua primeira semana no Brasil, com 40 cópias distribuídas, o filme arrecadou US$ 1 milhão. O sucesso de Spielberg permaneceu em cartaz por três meses em Porto Alegre.

No Brasil, foram 13 milhões de ingressos vendidos, uma marca superada somente por Titanic, em 1997.

Polêmica

Em janeiro de 1976, com as salas ainda lotadas, o jornal Zero Hora noticiou uma medida polêmica em Porto Alegre. Por determinação do Sindicato dos Exibidores de Porto Alegre, os cinemas da rede Cacique proibiram a entrada de espectadores calçando tamancos.