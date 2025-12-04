Música e revolta de fãs: como foi o enterro de Teixeirinha

Ler resumo

O funeral do músico Teixeirinha foi um dos maiores que Porto Alegre já viu. Vitor Mateus Teixeira morreu no final da noite de 4 de dezembro de 1985. O velório e o enterro reuniram milhares de fãs no dia seguinte.

O cantor gaúcho mais popular de todos os tempos morreu em casa, na Avenida Oscar Pereira. A causa foi uma parada cardíaca, de acordo com o atestado de óbito. Teixeirinha lutava contra um câncer. No ano anterior, durante o banho, percebeu um caroço perto da axila. Era um tumor nas glândulas linfáticas.

Os últimos shows foram realizados em meados de 1985. No livro Teixeirinha: Coração do Brasil (Diadorim Editora), o jornalista Daniel Feix lembra que o cantor e os familiares não tornaram pública a notícia do câncer. Os últimos meses de vida foram de recolhimento, na companhia de pessoas próximas, da esposa Zoraida e das filhas. Em novembro, a garganta e o pulmão se mostraram comprometidos.

A notícia da morte chegou aos fãs pelos jornais, pelo rádio e pela televisão. Durante todo o dia 5 de dezembro de 1985, extensas filas se formaram no Estádio Olímpico. O cantor foi velado no salão nobre do Grêmio, o clube do coração.

Em caminhão dos bombeiros, no final da tarde, o caixão foi transportado ao Cemitério da Santa Casa. O jornal Zero Hora resumiu assim a despedida: "fãs, histeria, empurrões, cordões de isolamento, choro, palmas e músicas".

Túmulo de Teixeirinha é um dos mais visitados do Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. Leandro Staudt / Agencia RBS

O enterro foi realizado pouco depois das 18h30 no cemitério do bairro Azenha. Atendendo a um dos últimos pedidos do músico, houve trova com os amigos Pedro Ribeiro da Luz e Waldomiro Mello. A Banda da Brigada Militar tocou O Vigilante, canção composta por Teixeirinha para homenagear a corporação.

O público cantou músicas como A Morte Não Marca Hora, uma composição do artista que vislumbrou aquele momento. Em momento de forte emoção, fãs proferiram palavras de ódio contra Mary Terezinha, companheira de palco e mãe de dois filhos de Teixeirinha, porque acreditavam que a mulher causou a derrocada do cantor.