Menino Deus: a rua onde nasceu o bairro de Porto Alegre

Na década de 1910, Igreja do Menino Deus, ponto de encontro da Rua José de Alencar e da Avenida Getúlio Vargas. Virgilio Calegari / Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo

A Rua José de Alencar foi a primeira do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O nome original era outro, Rua de Caxias, em uma homenagem ao presidente da província, o futuro Duque de Caxias.

Em 1844, Antônio Bernardino dos Santos Xavier pediu a abertura de estrada para ligar o Caminho de Belas à Estrada da Azenha. A Câmara Municipal contratou José Rodrigues de Oliveira para a obra no ano seguinte. O governo provincial autorizou a liberação de recursos para desapropriação de terrenos.

No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco conta que, em meio a atrasos, a rua só foi considerada transitável em 1847. No Guaíba, no ponto inicial da via, atracavam os barcos.

Não demorou para outra rua ser aberta na região. A Rua Santa Teresa (Avenida Getúlio Vargas) foi concebida em 1848 para conectar a Rua de Caxias à Rua da Imperatriz (Rua Venâncio Aires).

No local de encontro das ruas Caxias e Santa Teresa, a capela do Menino Deus foi inaugurada na noite do Natal de 1853. O primeiro arraial de Porto Alegre se desenvolveu a partir desse ponto. A primeira linha de bonde da cidade, em 1864, ligou o Centro ao Menino Deus.

Levantamento realizado em 1892 indicou que a Rua de Caxias tinha 65 casas térreas e sete sobrados. Por ato do intendente João Luís de Farias Santos, em 1896, o nome foi trocado para Rua José de Alencar, uma homenagem ao escritor cearense.

Com a expansão da cidade, em 1915, na Rua José de Alencar, foi inaugurado o Estádio Chácara das Camélias, campo do Futebol Clube Porto Alegre e, posteriormente, do Nacional.

Obra importante foi realizada no final da década de 1920 pelo intendente Alberto Bins, que ordenou a construção de faixa de concreto.

A Rua José de Alencar ainda é uma das principais do bairro, com prédios comerciais e residenciais.

Avenida Getúlio Vargas

Concebida em 1848, o primeiro nome da Avenida Getúlio Vargas foi Rua Santa Teresa. A Câmara Municipal trocou para Rua do Menino Deus em 1858.

Outra troca ocorreu após a abolição da escravidão no Brasil. Em resolução de 1º de junho de 1888, passou a ser chamada de Rua 13 de maio.

Getúlio Vargas foi homenageado no nome da avenida do bairro Menino Deus em 1935. O prefeito Alberto Bins fez a troca durante uma visita do então presidente da República em Porto Alegre.