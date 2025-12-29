Luxuoso teatro do RS inaugurado em 1921

O centenário Theatro Guarany é um orgulho de Pelotas. O suntuoso prédio foi construído na década de 1920. Conta-se que o empreendimento nasceu da insatisfação de um rico comerciante e charqueador após ficar sem o seu camarote para assistir a um espetáculo em outro teatro da cidade.

O coronel Rosauro Zambrano era apaixonado por companhias de ópera. Certa vez, ele chegou ao Theatro Sete de Abril para assistir a uma apresentação e ficou inconformado ao descobrir que o seu camarote estava ocupado por outro espectador. Zambrano teria dito que não pisaria mais lá e que construiria o próprio teatro para acompanhar óperas e operetas.

Obras do teatro de Pelotas em 1920. Illustração Pelotense / Reprodução

O empresário formou sociedade com Francisco Santos e Francisco Vieira Xavier. A empresa Zambrano, Xavier & Santos construiu um belíssimo prédio, inaugurado em 30 de abril de 1921.

A revista Illustração Pelotense noticiou a estreia como “uma noitada magnífica e surpreendente”. A reportagem descreveu que a “beleza interior do majestoso recinto, iluminado feericamente, num verdadeiro esbanjamento de luz, empolgou de pronto a vultosa assistência”.

A noite inaugural teve a apresentação da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, pela Companhia Lírica Italiana Marranti. Poucos dias depois, o Theatro Guarany também passou a realizar sessões cinematográficas. Com mais de 80 mil habitantes, Pelotas ganhava um novo espaço para espetáculos e cinema, com capacidade superior a mil lugares.

A sociedade foi desmembrada posteriormente, com a aquisição de todas as cotas pela família Zambrano, que mantém o teatro em operação até hoje. O Serviço Social do Comércio (Sesc) ofereceu R$ 25 milhões pelo Theatro Guarany, mas a venda divide os herdeiros.

Família Zambrano mantém teatro aberto em Pelotas. Leandro Staudt / Agencia RBS