Loteria do RS: da Guerra dos Farrapos ao possível retorno

A Loteria do Rio Grande do Sul tem origem no tempo da Revolução Farroupilha. O presidente da República Rio-Grandense, Bento Gonçalves da Silva, assinou o decreto de criação em 28 de fevereiro de 1843. Na época, Alegrete era a capital dos farroupilhas.

O jornal Estrella do Sul publicou o decreto na edição de 4 de março de 1843. Pelo texto, a Assembleia Constituinte e Legislativa autorizou a extração de loterias a cada seis meses, com a meta de arrecadar 20 contos de réis. O objetivo era cobrir gastos dos hospitais militares. A guerra contra o Império do Brasil já durava oito anos. O conflito na província terminou apenas em 1845.

As loterias foram fontes importantes de arrecadação para governos e entidades assistenciais durante o Império. No final de 1825, vereadores de Porto Alegre trataram da criação de uma loteria anual para bancar despesas com menores abandonados.

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre também recebeu autorização do governo imperial para a extração de dez loterias. A primeira ocorreu em abril de 1828. O hospital realizou outras extrações até 1835, quando a Capital foi invadida pelos farroupilhas. O regime monárquico utilizava esse instrumento para subsidiar obras de caridade e a construção de igrejas.

No período republicano, as loterias continuaram. Propagandas publicadas no jornal A Federação mostram que, no início do século 20, 75% do valor arrecadado era destinado aos prêmios.

Local de sorteio da Loteria do RS em 1921. Revista Mascara / Reprodução

Depois de 161 anos, a Loteria do Rio Grande do Sul (Lotergs) teve as atividades suspensas pelo governo gaúcho em 2004. Na época, o governo do Estado justificou que a concessionária não apresentou documentos exigidos ao alterar sua formação societária.



