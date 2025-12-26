Garopaba: veja como era a praia catarinense há 50 anos

Garopaba é uma das praias preferidas dos gaúchos em Santa Catarina. O Almanaque Gaúcho resgata curiosidades publicadas em um caderno especial de Zero Hora no verão 1975-1976. Há 50 anos, ainda era uma pequena vila de pescadores, muito diferente do badalado balneário de hoje.

Emancipado em 1961, o município de Garopaba tem cerca de 30 mil moradores, número que se multiplica durante o verão. A chegada de gaúchos em maior número começou no início dos anos 1970.

Em 1975, o acesso da BR-101 até a praia era feito por uma estrada de terra. A reportagem relatava que os "16 quilômetros podiam ser percorridos sem maiores transtornos, além da poeira ou, eventualmente, do barro". Na entrada da pequena cidade, a primeira visão era de "dois ou três loteamentos, reflexo da descoberta de uma praia de grande beleza natural, ocupada principalmente por gaúchos há mais ou menos quatro anos".

Mesmo com o aumento de veranistas no início da década de 1970, o movimento ainda era baixo se comparado a outros balneários catarinenses. Um dos programas dos visitantes era acordar muito cedo, assim que o sol começava a surgir, para acompanhar a saída dos barcos de pesca rumo ao mar. O retorno dos pescadores acontecia apenas à noite.

Não havia turismo organizado. Os pescadores, mediante uma gorjeta, levavam visitantes até as ilhas para pescaria. A beira da praia, especialmente nas rochas dos extremos, também era apontada como bom ponto para lançar a linha.

Os veranistas montavam barracas onde quisessem. No auge do verão, até terrenos baldios da cidade eram ocupados por acampamentos improvisados. Com o tempo, tornou-se destino de muitos surfistas.

Originalmente habitada por povos indígenas, Garopaba recebeu imigrantes açorianos em 1666. O nome da localidade vem do tupi-guarani e significa "enseada de barcos".