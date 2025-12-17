Dos bondes ao calçadão, veja a evolução da Rua dos Andradas

O trânsito de veículos foi liberado em toda a Rua dos Andradas, em Porto Alegre, até a década de 1970. A população acompanhou, na Rua da Praia, a evolução dos meios de transporte. Nos primórdios da cidade, passavam cavalos, mulas e carroças. As linhas dos bondes de tração animal e elétricos cruzavam a principal via do comércio no Centro Histórico. Por último, ao longo do século 20, proliferaram automóveis, motocicletas e caminhões.

Nas apertadas calçadas, os porto-alegrenses caminhavam apressados entre um compromisso e outro ou desfilavam lentamente. O "footing" era o costume da juventude que passeava pela charmosa Rua da Praia no fim da tarde para ver e ser visto.

A Rua dos Andradas passou por uma grande reformulação há pouco mais de 50 anos. Os carros deixaram de circular em frente ao Café Rian, à Casa Victor e a outros estabelecimentos clássicos da cidade. O prefeito Telmo Thompson Flores inaugurou, em 8 de novembro de 1974, um calçadão. O comércio saudou a mudança, apesar de dificultar o trabalho de carga e descarga de mercadorias.

O calçadão foi construído com canteiros de flores. Os modernos telefones públicos, com cobertura transparente, em nada lembravam os velhos orelhões. Outra novidade foi a banca de revistas e jornais, redonda e vermelha, apelidada de “disco voador”.

O trânsito de veículos é proibido hoje em parte da Rua dos Andradas, entre as ruas Caldas Júnior e Marechal Floriano. A prefeitura de Porto Alegre, que está concluindo as obras de revitalização do Centro Histórico, estuda a liberação de carros no calçadão.

O Almanaque Gaúcho reuniu uma série de fotos sobre as transformações da rua mais popular da capital gaúcha.