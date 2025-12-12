Do trabalho familiar aos mais de 8 mil funcionários: a história da Comercial Zaffari

Fundada em 1957, a Comercial Zaffari é a segunda maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul. A empresa tem 53 lojas em 37 cidades — nove com a bandeira Comercial Zaffari e 44 do atacarejo Stok Center — além do Bella Città Shopping Center, em Passo Fundo. O negócio, que emprega 8,4 mil pessoas, começou com mão de obra familiar. O “Gauchinho” é o símbolo da rede.

Na década de 1950, o casal Paulo Antônio e Ermelinda Zaffari abriu um armazém de secos e molhados em Vila Maria, então distrito de Marau. O comércio vendia de tudo um pouco, incluindo uma grande variedade de alimentos produzidos e cultivados pela própria família.

Preocupado com a educação dos filhos, o casal enviou João, Primo, Iduvino e Darcy para concluir os estudos em Passo Fundo. Na cidade maior, a família encontrou espaço para expandir os negócios.

Em 1957, foi inaugurada a Casa Brasília, um armazém de secos e molhados no bairro Vila Rodrigues. É o ano que marca o início da Comercial Zaffari, nome adotado posteriormente.

Fundador da rede de supermercados, João Zaffari cuidava do novo comércio. Seus pais e a irmã mais velha, Celestina, mantinham o armazém de Vila Maria e organizavam os produtos que seriam vendidos em Passo Fundo.

A família reestruturou o negócio em 1964. O nome foi alterado de Casa Brasília para Comercial Zaffari Ltda. No contrato assinado por pai e filhos, a sede ficou em Passo Fundo e a filial, em Vila Maria.

João já estava casado com Clelci Camozzato Zaffari, que teve papel fundamental no início e na expansão da empresa. Em 1968, foi inaugurado o primeiro "Supermercado Zaffari", na Avenida Presidente Vargas. O modelo de armazém dava lugar ao moderno varejo de autosserviço, em que o cliente pega os produtos nas prateleiras e paga no caixa.

A partir dos anos 1970, o negócio não parou mais de crescer, com a abertura de novas filiais. A criação de um mascote, o "Gauchinho", aproximou ainda mais a Comercial Zaffari de seus clientes.

Na década de 1990, a empresa lançou a Rede Stok Center, um atacado voltado inicialmente para abastecer outros varejistas. Com o conceito reformulado, permitindo a compra também por pessoas físicas, a expansão da Comercial Zaffari hoje ocorre por meio das lojas Stok Center.

Atualmente, o negócio é administrado por Sérgio e Tiago Zaffari, filhos de João e Clelci.

Família Zaffari

Respondendo a uma dúvida frequente dos leitores, o Almanaque Gaúcho esclarece o parentesco entre os fundadores da Comercial Zaffari, de Passo Fundo, e do Grupo Zaffari, de Porto Alegre. João Zaffari, criador da rede do “Gauchinho”, era sobrinho de Francisco José Zaffari, fundador da rede que tem o “Esquilo” como símbolo.