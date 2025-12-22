Dabdab: centenário de loja que virou referência em tecidos

Ler resumo

Fundada por imigrante sírio, a loja Tecidos Raphael Dabdab completa cem anos. O comércio de Porto Alegre acompanhou as transformações na indústria da moda e no jeito de se vestir. Viveu o auge e a decadência do trabalho dos alfaiates que faziam peças sob medida. Nas duas grandes enchentes, em 1941 e 2024, o estabelecimento foi invadido pelas águas no Centro Histórico.

O alfaiate Raphael Kalil Dabdab chegou ao Brasil vindo da Antioquia, na Síria, atualmente território da Turquia. Seu irmão morava no Rio de Janeiro e já mantinha um comércio de tecidos. Raphael apostou em um novo negócio em Porto Alegre. Em 23 de dezembro de 1925, formou sociedade com José Issa Jousfam, abrindo uma alfaiataria e loja de tecidos na Rua General Câmara.

A sociedade foi desfeita em 1927, e Raphael passou a administrar o negócio sozinho. Em Porto Alegre, o imigrante casou-se com Rosa Borges, descendente de libaneses, com quem teve quatro filhas e dois filhos.

Em 1930, a loja foi transferida para a Rua Voluntários da Pátria, onde, ao longo dos anos, a Dabdab ocupou três diferentes pontos. O comerciante construiu, em 1950, um prédio de cinco andares, posteriormente ampliado, na esquina da Rua Voluntários da Pátria, em frente à Praça Parobé. O novo espaço consolidou a loja como referência em tecidos.

Caixeiros-viajantes da Dabdab percorriam o Rio Grande do Sul para apresentar os produtos nacionais e importados. A firma especializou-se no atendimento aos alfaiates, oferecendo tecidos de alta qualidade para a fabricação de roupas sob medida.

Os filhos Elias e Kalil seguiram os passos do pai e se juntaram ao negócio. Uma filial foi inaugurada na Rua dos Andradas, onde permaneceu de 1962 a 1992. Raphael Dabdab faleceu em 1994, aos 95 anos.

Depois da morte do pai, Elias assumiu o controle sozinho. Ele morreu em 2016. Sem filhos, a tradicional loja ficou com a viúva de Elias, Maria Inez Kops.

Com seis funcionários, a Tecidos Dabdab é administrada por Sérgio Martins de Martins, funcionário desde 1985.

— É um grande desafio gerir a loja, porque não tem mais a rentabilidade do passado — ressalta Martins.

Os negócios foram minguando nas últimas décadas, porque o consumidor passou a comprar roupas prontas. Mesmo assim, a Dabdab ainda é referência para aqueles que querem fazer peças sob medida.