Casarão centenário oferece "pão gigante" e uma volta ao passado na serra gaúcha

A Casa Fiori está localizada na avenida principal de Vila Flores, na serra gaúcha. No casarão construído em 1913, funcionam armazém e café administrados pela quarta geração de uma família de imigrantes italianos. Logo na chegada, os visitantes se encantam com a beleza da fachada e do jardim. O interior é uma verdadeira viagem no tempo.

Giovacchino Fiori, conhecido no Brasil como Joaquim, veio da região da Toscana, na Itália, no final do século 19. Na Serra, conheceu e se casou com Antonia Zilio. Em 1888, o casal trocou Conde d’Eu (Garibaldi) por Alfredo Chaves (Veranópolis). Eles tiveram 12 filhos.

Em 1913, a família inaugurou o casarão para comércio e moradia na Estrada Buarque de Macedo, em Pinheiro Seco, localidade de Veranópolis. Os tijolos foram feitos à mão e secados ao sol. As paredes chegam a 60 centímetros de largura.

O armazém de secos e molhados vendia alimentos, tecidos, botões, roupas, ferragens, bebidas, doces e outros produtos. O pão sovado sempre foi uma tradição da casa.

A família Fiori também comercializava banha e outros derivados de suínos. Os produtos eram levados até Montenegro no lombo de animais e, mais tarde, em carroças. Na volta, traziam açúcar, café e outras mercadorias para revenda.

A Casa Fiori era também uma “casa de pasto”, ponto de descanso e refeições dos tropeiros e seus animais. A localização era estratégica, entre a Serra e o Planalto Médio. Os viajantes passaram a chamar a localidade de “Vila Fiori”. O nome foi trocado, em 1920, de Pinheiro Seco para Vila Flores (Fiori significa "flores" em italiano), município emancipado em 1988.

Salete Fiori, bisneta dos fundadores, e o marido, Edenilson Bortoli, moram no casarão e administram o café, o armazém e a pequena indústria de pães.

A Casa Fiori (Avenida das Flores, 878) oferece o tradicional “pão gigante”, uma receita de família, com versões de 40g, meio quilo, 1kg, 2kg ou ainda maiores.

— Os visitantes se emocionam quando entram na casa. Lembram-se dos avós e da infância — conta Salete.

O casarão possui um pequeno museu, uma das atrações turísticas de Vila Flores. O café e o armazém funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h10 às 11h45 e das 13h10 às 18h. Aos sábados, o armazém atende das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.