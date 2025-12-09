Casa Victor: loja do conforto e da diversão das famílias de Porto Alegre

A Casa Victor oferecia em Porto Alegre as últimas novidades em eletrônicos e eletrodomésticos. A icônica loja ficava na Rua dos Andradas, perto da Rua General Câmara. Inaugurada nos anos 1930 por um grupo de empresários gaúchos, a empresa conseguiu a representação da RCA Victor, gravadora e fabricante de rádios dos Estados Unidos.

O livro Porto Alegre - biografia duma cidade, editado em 1940, apresentou um resumo dos primeiros anos da loja. A direção da Casa Victor "adotou como lema de trabalho o princípio de vender serviço". Ela oferecia assistência pessoal e técnica aos clientes que adquiriam os "seus afamados produtos", quando concorrentes abandonavam a clientela após a compra das mercadorias.

Líder no comércio de rádios em Porto Alegre, a Casa Victor passou a oferecer também máquinas de escrever e calcular Remington, máquinas de calcular Triumphator, duplicadores Gestetner (máquinas de cópias), arquivos de aço e cofres. Outro sonho das famílias poderia ser realizado na loja: levar para casa um refrigerador Kelvinator.

A discoteca era um espaço especial para os apaixonados por música. A firma comercializava discos produzidos pela RCA Victor, com gravações de músicas clássicas e populares. A Casa Victor foi um dos principais anunciantes nos primeiros anos da Rádio Gaúcha, oferecendo a programação musical.

A loja ficava onde está hoje a livraria Paulinas, ao lado do Edifício Santa Cruz. Iluminadas vitrines atraíam a atenção de quem caminhava na calçada da Rua da Praia. Na Rua Sete de Setembro, a empresa mantinha um depósito e o serviço de manutenção de equipamentos.

Nos anos 1970, o slogan era "onde o conforto custa menos". No Centro Histórico e em outras três filiais em Porto Alegre, a Casa Victor continuava vendendo eletrônicos, como televisores, rádios e gravadores.

A loja encerrou atividades no início dos anos 1980.