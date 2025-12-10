"Casa Negra precisa comprar quatro papagaios": curiosa ação para propaganda de cigarros

A Casa Negra foi um tradicional comércio e indústria de Porto Alegre. Fundada em 1881 por Domingos Martins Pereira e Souza, a empresa oferecia cigarros, charutos, fumo e outros produtos de fabricação própria e importados.
Em 1887, uma propaganda anunciava o “armazém de fumos especiais” junto à doca do Mercado Público, onde hoje está o terminal de ônibus Parobé. A firma revendia artigos importados, como “fumo turco” e “charutos havanos”. O anúncio prometia “câmbio favorável” aos clientes.
A fábrica funcionava em um prédio da Rua Sete de Abril, no bairro Floresta. Equipamentos modernos permitiam uma grande produção de cigarros. Em 1904, o jornal A Federação publicou que uma máquina importada dos Estados Unidos fabricava 300 mil cigarros por dia, em uma jornada de 10 horas de trabalho. A fábrica oferecia cozinha e moradia para os operários.
A Casa Negra lançou uma série de marcas de fumos e cigarros, entre elas Maryland, Tip Top, Novo Século, Fantasia, Diabólicos e Cri-Cri. A loja ficava em um ponto tradicional do comércio no Centro Histórico, na esquina da Rua Marechal Floriano com a Praça XV.
Marketing no século 20
A Casa Negra investia em propaganda e promoções para impulsionar as vendas. Em 1901, nos preparativos para a grande exposição estadual realizada em Porto Alegre, um curioso anúncio foi publicado no jornal A Federação.
A empresa queria comprar quatro papagaios para divulgar seu pavilhão e seus produtos. As aves precisariam pronunciar: “Pavilhão da Casa Negra”, “Caporal Maryland”, “Cigarros Tip-Top” e “Cigarros Universaes”. A firma não aceitava papagaios com “linguagem inconveniente” e, por isso, exigia um período de experiência de oito dias.
Não localizei notícias sobre o resultado da ação de marketing. Será que os papagaios realmente fizeram propaganda dos cigarros?
