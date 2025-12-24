Café Rian: clássico ponto para lanches e um bom cafezinho

Uma paradinha no Café Rian fazia parte da rotina de muitos porto-alegrenses nos anos 1960 e 1970. O estabelecimento foi considerado um dos primeiros de fast food de Porto Alegre, inspirado no modelo dos Estados Unidos. Em setembro de 1964, abriu as portas na Rua dos Andradas, no térreo do Edifício Santa Cruz, um gigante que ainda estava em obras.

Pela localização privilegiada, tornou-se ponto de encontro no agitado Centro Histórico. O Café Rian atraiu clientes que discutiam de política a futebol. Na frente do estabelecimento, muita gente ficava apenas observando a movimentação na Rua da Praia.

Além de servir café, funcionava como restaurante e lanchonete. Garçonetes atendiam no balcão.

O Café Rian fechou em fevereiro de 1976. Em Zero Hora, Luis Fernando Verissimo lamentou o encerramento das atividades em “uma cidade conservadora que não conserva nada”. Mesmo assim, em tom crítico, classificou o estabelecimento como “uma super lanchonete, tão fria e sem encanto quanto todas as lanchonetes”.

Hoje, o espaço do antigo café é ocupado por uma farmácia da Panvel. A velha cozinha virou depósito do Edifício Santa Cruz, que segue como o mais alto de Porto Alegre desde a década de 1960.

Veja o Café Rian na década de 1960















