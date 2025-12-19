Aqualoucos: o grupo que fazia loucuras nas piscinas

Entre as décadas de 1960 e 1980, saltadores do Grêmio Náutico União (GNU) animaram as piscinas dos clubes no Rio Grande do Sul. O grupo Aqualoucos apresentava um show que misturava humor e saltos ornamentais. Com figurinos extravagantes, faziam o público rir e ficar de boca aberta diante das loucuras.
Os saltadores participavam de inaugurações e da abertura das temporadas de piscina. O espetáculo surgiu de forma despretensiosa no Departamento de Saltos Ornamentais e de Polo Aquático da sede do GNU, no Moinhos de Vento. As brincadeiras aconteciam em solo, nos trampolins e nas plataformas.
Newton Herculano Carneiro Pinto, um dos aqualoucos, conta que chegou a saltar do topo do Palácio dos Esportes, a uma altura de 22 metros. O prédio fica ao lado da piscina do clube, que na época tinha profundidade de 8,5 metros.
O grupo Aqualoucos teve várias formações, compostas por Aloísio Cidade, Antônio Folgiarini, Newton Herculano Carneiro Pinto, Jesse James, Jorge André Fraga (Pitoco), Manoel Godoy, Martin Aranha Filho, Miguel Scavoni, Milton Borges Vieira, Paulo D'Angeli, Paulo Duarte, Rui Torres, Sérgio Silveira, Vanderlei Scavoni, Renê Sentinger e José Antônio Casagrande.