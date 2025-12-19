Aqualoucos: o grupo que fazia loucuras nas piscinas

Ler resumo

Entre as décadas de 1960 e 1980, saltadores do Grêmio Náutico União (GNU) animaram as piscinas dos clubes no Rio Grande do Sul. O grupo Aqualoucos apresentava um show que misturava humor e saltos ornamentais. Com figurinos extravagantes, faziam o público rir e ficar de boca aberta diante das loucuras.

Os saltadores participavam de inaugurações e da abertura das temporadas de piscina. O espetáculo surgiu de forma despretensiosa no Departamento de Saltos Ornamentais e de Polo Aquático da sede do GNU, no Moinhos de Vento. As brincadeiras aconteciam em solo, nos trampolins e nas plataformas.

Newton Herculano Carneiro Pinto, um dos aqualoucos, conta que chegou a saltar do topo do Palácio dos Esportes, a uma altura de 22 metros. O prédio fica ao lado da piscina do clube, que na época tinha profundidade de 8,5 metros.

Vanderlei, Newton e Jesse durante apresentação do grupo. Grêmio Náutico União / Divulgação