Você já deve ter ouvido ou lido que o Papai Noel usa roupa vermelha por causa da Coca-Cola. O bom velhinho - barrigudo, de farta barba branca e sorriso largo - é uma invenção da indústria dos Estados Unidos? A resposta vai ser direta: não. Com suas propagandas, a multinacional ajudou a popularizar e a padronizar a figura natalina, mas não a inventou, nem mesmo a vestiu de vermelho pela primeira vez.

A tradição do Papai Noel, que tem diferentes nomes ao redor do mundo, começou muito antes das propagandas natalinas nos Estados Unidos. A origem remete a São Nicolau, bispo que viveu no século 4, na região onde hoje fica a Turquia. Generoso, ficou famoso por distribuir presentes aos pobres. A popularidade do santo se espalhou pela Europa e chegou a outras partes do mundo.

Escritores e ilustradores começaram a dar forma ao personagem no século 19. A figura do Papai Noel que conhecemos é baseada em imagens desenhadas por Thomas Nast para a revista Harper's Weekly a partir dos anos 1860. Inspirado no frio do Hemisfério Norte, fez um Santa Claus gordo e barbudo, com roupas de inverno.

O Almanaque Gaúcho resgatou uma série de representações do Papai Noel em revistas brasileiras nas primeiras décadas do século 20. Os desenhos mostram a falta de padronização, mas já predominava a roupa vermelha. Na época, o personagem era chamado de Papá Noel. O nome no Brasil deriva do francês "Père Noël", que significa Pai Natal.

A Coca-Cola entra nessa história do bom velhinho por causa de seus comerciais. Em 1931, a empresa encomendou ao ilustrador Haddon Sundblom o desenvolvimento de imagens publicitárias com o Papai Noel. Ele recorreu ao poema de Clement Clarke Moore, de 1822, "A Visit From St. Nicholas". A multinacional divulga que a "descrição de São Nicolau levou à imagem de um Papai Noel caloroso, amigável, agradavelmente rechonchudo e humano".

Embora seja comum falarem que o Papai Noel usa roupa vermelha por ser a cor da marca, a Coca-Cola reconhece que ele já aparecia assim antes. Uma agradável coincidência.