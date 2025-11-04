Rede de farmácias mantém atendimento em idioma em extinção na Europa

Uma rede de farmácias ajuda a preservar, no Rio Grande do Sul, uma língua em extinção na Europa. Em quatro lojas das Farmácias Associadas de Canguçu, atendentes falam em pomerano com os clientes. Entre os cerca de 50 mil moradores do município, no Sul do Estado, estão muitos descendentes de imigrantes da Pomerânia, região que hoje pertence à Polônia e à Alemanha.

Em 1984, o farmacêutico e empresário Darci Aldrighi abriu na cidade a Farmácia Flor do Campo. Neto de italianos, logo percebeu a dificuldade de comunicação com parte da clientela.

— Não conseguia entender nada. Chegavam famílias inteiras falando em pomerano, e surgiu a necessidade de ter funcionários preparados para o atendimento — recorda Aldrighi.

Com o tempo, o farmacêutico também aprendeu um pouco do idioma. Quatro décadas depois, mantém o atendimento bilíngue nas suas quatro farmácias, que hoje integram a rede Farmácias Associadas. Muitos moradores, principalmente os idosos, ainda preferem a comunicação em pomerano para compreender as orientações sobre o uso de medicamentos.

Criada no Rio Grande do Sul em 1999, a Farmácias Associadas é uma rede associativa que reúne cerca de 1,8 mil lojas distribuídas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Pomerano

Para entender a presença da língua pomerana no Estado, conversei com Jairo Scholl, pesquisador e escritor da imigração dos pomeranos no Sul. Ele é bisneto do empresário João Batista Scholl Costa, fundador da Colônia Nova, também chamada Nova Gonçalves, em Canguçu, no início do século 20. Filhos e netos de imigrantes pomeranos ocuparam as terras.

Costa explica que o pomerano é preservado principalmente em São Lourenço do Sul, Canguçu, Pomerode (SC) e em três municípios do Espírito Santo: Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins e Laranja da Terra.

— É uma língua mais próxima do inglês do que do alemão, porque sua raiz é o baixo-saxão, a mesma de colonizadores da Inglaterra — explica o pesquisador.

Quando os pomeranos chegaram a São Lourenço do Sul, colônia fundada em 1858 por Jacob Rheingantz, a Pomerânia era uma província da Prússia. O isolamento das colônias no Sul do Brasil ajudou os imigrantes a preservar o idioma. Com tantos falantes ainda hoje, é comum o atendimento em pomerano no comércio das regiões de Canguçu e São Lourenço do Sul.

O pesquisador conta que viajou à região da Pomerânia e observou que, no lado alemão, poucos moradores ainda falam o idioma. No lado polonês, não encontrou sequer pomeranos étnicos, pois a população foi deslocada para a Alemanha durante a ocupação soviética.