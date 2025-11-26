Praias do Guaíba: onde os porto-alegrenses buscavam refúgio nos verões do passado

As praias do Guaíba já foram o principal destino dos porto-alegrenses nos dias de calor. Nos balneários da Zona Sul, famílias faziam piqueniques, crianças brincavam na água e jovens desfilavam na areia. As coisas começaram a mudar aos poucos, na segunda metade do século 20, quando as praias do Litoral Norte passaram a atrair mais veranistas e o Guaíba ficou impróprio para banho em boa parte da nossa orla.

O Almanaque Gaúcho apresenta fotos de Santos Vidarte, publicadas em uma crônica da Revista do Globo em janeiro de 1944. O texto de Juliano Palha revela que nem tudo no passado era cor-de-rosa.

Nos dias de folga, nos sufocantes verões, a maioria dos porto-alegrenses ficava na cidade. Eles recorriam às praias mais próximas, no Guaíba. Locais como Vila Assunção, Ipanema e Espírito Santo ficavam lotados aos domingos. No outro lado, no município de Guaíba, as preferidas eram Alegria e Florida.

Ônibus que levava banhistas do Centro para a Vila Assunção. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Quem não tinha carro próprio embarcava nos ônibus que saíam ao lado do Mercado Público. Suando, o cidadão esperava na fila pelo embarque, realizado de meia em meia hora.

Quando a equipe da revista acompanhou o martírio do povo, em janeiro de 1944, fazia 36 graus à sombra. Para aumentar a impaciência dos passageiros, o sistema de gasogênio do ônibus falhou no bairro Cristal. O Brasil enfrentava racionamento de gasolina devido à Segunda Guerra Mundial. O “chofer” desceu, abriu o motor e, após resolver o problema, seguiu viagem.