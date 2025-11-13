Onde ficavam as colônias alemãs no litoral gaúcho

A colonização alemã no litoral gaúcho completará 200 anos em 2026. A ocupação dos lotes de terra dividiu católicos e protestantes. Em 17 de novembro de 1826, 422 colonos chegaram à Ponta das Torres, núcleo formado por um pequeno acampamento militar e algumas casas próximas à praia, junto à foz do Rio Mampituba.

O grupo de imigrantes deixou a Colônia de São Leopoldo, no Vale do Sinos. Em Porto Alegre, partiu em um barco rumo a Capivari do Sul, navegando pelo Guaíba e pela Lagoa dos Patos. O último trecho da viagem foi feito a pé e em carretas de bois, entre o mar e as lagoas.

A história é contada no livro Da Ponta das Torres ao Vale do Rio Três Forquilhas: 200 anos de colonização alemã – recortes (1826–2026), escrito pelo historiador Marcos Antônio Witt, membro do Instituto Histórico de São Leopoldo. O lançamento da obra da Editora Oikos marca o início das comemorações do bicentenário da colonização alemã no Litoral Norte. O evento será realizado no dia 15 de novembro, às 15h30, no salão paroquial da Igreja Protestante, no centro de Itati.

O projeto do governo imperial previa a instalação de uma única colônia nas terras próximas ao Rio Mampituba. No entanto, os imigrantes acabaram se dividindo. As causas da separação foram uma grande enchente e o envio de um número maior de colonos do que o planejado.

— Os lotes não estavam medidos quando chegaram e a enchente atrasou os planos. Os imigrantes ficaram meses em Torres até o início formação das colônias em 1827 — conta Witt.

O primeiro núcleo foi a colônia católica de São Pedro de Alcântara. Além da proteção militar, a localização favoreceria a visita regular de padre. Mesmo assim, o atendimento religioso era precário.

A ocupação original ficava entre as lagoas do Morro do Forno e do Jacaré, onde fica hoje o município de Dom Pedro de Alcântara. Os colonos também se estabeleceram em partes dos atuais municípios de Morrinhos do Sul, Mampituba, Três Cachoeiras e Torres.

Casa que pertenceu ao pastor Carlos Voges, em Itati. Reprodução / Acervo Nilza Huyer Ely

O segundo núcleo, formado por imigrantes protestantes, foi instalado no Vale do Rio Três Forquilhas. O grupo era acompanhado pelo pastor luterano Carlos Leopoldo Voges e pelo médico Elias Zinckgraff. A colônia deu origem aos municípios de Três Forquilhas e Itati.