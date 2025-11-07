Grandes nomes da música, boate e bailes: festas que marcaram época em clube de Porto Alegre

Lindo edifício em frente à Praça da Alfândega, o Palácio Rosado foi um dos principais pontos de diversão da juventude porto-alegrense. Grandes nomes da música brasileira e internacional já se apresentaram na sede social do Clube do Comércio. O elegante Salão dos Espelhos e a Boate Cristal costumavam ficar lotados.

No novo livro Clube do Comércio de Porto Alegre: A História 1896-2025, o jornalista e editor Pedro Haase Filho resgata momentos marcantes da trajetória de quase 130 anos da entidade. Fundado em 7 de junho de 1896, o clube é reconhecido pelos bailes e festas.

Palácio Rosado fica na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega. Leandro Staudt / Agencia RBS

O Palácio Rosado foi inaugurado no final de 1939, no coração da cidade, em um ponto movimentado do comércio e dos cinemas de rua. Era onde Porto Alegre pulsava.

Nas décadas de 1960 e 1970, em especial, os salões tiveram desfile de astros da música. Em 1966, o baile de Páscoa trouxe Jerry Adriani. O aniversário de 70 anos do clube, em junho daquele ano, foi comandado por Wanderley Cardoso. Ronnie Von, Vanderléa e Erasmo Carlos também fizeram festas de arromba.

Em 1968, o Salão dos Espelhos ficou abarrotado de gente para cantar com Elis Regina. Roberto Carlos fez uma apresentação inesquecível em 1972. A lista de celebridades que passaram pelo Clube do Comércio inclui nomes como Agostinho dos Santos, Orlando Silva, Vinicius de Moraes e Toquinho. Em 1973, o cantor norte-americano Johnny Mathis foi a atração internacional.

Lançada na Feira do Livro de Porto Alegre, publicação resgata a história do clube. Reprodução / Clube do Comércio de Porto Alegre

No quarto andar, em 1969, o clube inaugurou a Boate Cristal, um espaço que "inovou também por ser o primeiro do Brasil a ter luzes coloridas na iluminação da pista de dança". A casa noturna funcionava nos finais de semana. O sábado era o "point" da juventude, e o domingo, reservado aos casados.

O Clube do Comércio promoveu várias festas que marcaram época na cidade, como Carnaval, Páscoa, Aniversário, Perfume (pioneiro baile de debutantes no país) e Réveillon. A partir de 1972, outra boate funcionou na sede esportiva do clube, no bairro Menino Deus. Batizada de Ferro Velho, a casa noturna era decorada com sucatas de automóveis.